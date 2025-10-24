کانون جهانگردی و اتومبیلرانی عضو هیاترئیسه اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری شد
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران (TACI) با رأی قاطع اعضا، بهعنوان نماینده منطقه جنوب آسیا برای دوره چهارساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ به عضویت هیئترئیسه اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UN Tourism) انتخاب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این موفقیت بزرگ، نقطهعطفی در مسیر ارتقای جایگاه ایران در ساختارهای سیاستگذاری جهانی گردشگری بهشمار میرود و بیانگر نقش مؤثر کشورمان در تعاملات بینالمللی و منطقهای این صنعت است.
کسب این کرسی در هیئترئیسه اعضای وابسته، زمینه حضور فعال ایران در تصمیمسازیها و تعیین اولویتهای جهانی گردشگری را فراهم میسازد و بستر تبادل دیدگاهها و انتقال تجربیات میان کشورها و نهادهای تأثیرگذار را تقویت میکند.
همچنین این جایگاه، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای متنوع گردشگری ایران، توسعه گردشگری زمینی، تقویت همکاریهای چندجانبه و تعامل مستقیم با کنشگران کلیدی صنعت گردشگری بینالمللی از جمله سازمان بینالمللی حملونقل هوایی (IATA)، شرکت Expedia Group و پلتفرم جهانی Tripadvisor ایجاد خواهد کرد.
سازمان گردشگری ملل متحد متشکل از ۱۶۰ کشور جهان است و علاوه بر اعضای دولتی، بیش از ۵۰۰ عضو وابسته از بخش خصوصی و نهادهای عمومی و دانشگاهی کشورهای مختلف با آن همکاری دارند.
این شبکه بینالمللی در تعامل با دولتهای عضو سازمان گردشگری ملل متحد، تبادل دانش را تسهیل، همافزایی بین ذینفعان کلیدی گردشگری را تقویت و در دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) و اجرای ماموریت های گردشگری سازمان ملل متحد همکاری می کند.
هیئت رئیسه اعضای وابسته سازمان گردشگری ملل متحد هر ۴ سال یک بار از بین اعضای فعال در مناطق مختلف جهان برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می شوند.