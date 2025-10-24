به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این موفقیت بزرگ، نقطه‌عطفی در مسیر ارتقای جایگاه ایران در ساختارهای سیاست‌گذاری جهانی گردشگری به‌شمار می‌رود و بیانگر نقش مؤثر کشورمان در تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای این صنعت است.

کسب این کرسی در هیئت‌رئیسه اعضای وابسته، زمینه حضور فعال ایران در تصمیم‌سازی‌ها و تعیین اولویت‌های جهانی گردشگری را فراهم می‌سازد و بستر تبادل دیدگاه‌ها و انتقال تجربیات میان کشورها و نهادهای تأثیرگذار را تقویت می‌کند.

همچنین این جایگاه، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های متنوع گردشگری ایران، توسعه گردشگری زمینی، تقویت همکاری‌های چندجانبه و تعامل مستقیم با کنشگران کلیدی صنعت گردشگری بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA)، شرکت Expedia Group و پلتفرم جهانی Tripadvisor ایجاد خواهد کرد.

سازمان گردشگری ملل متحد متشکل از ۱۶۰ کشور جهان است و علاوه بر اعضای دولتی، بیش از ۵۰۰ عضو وابسته از بخش خصوصی و نهادهای عمومی و دانشگاهی کشورهای مختلف با آن همکاری دارند.

این شبکه بین‌المللی در تعامل با دولت‌های عضو سازمان گردشگری ملل متحد، تبادل دانش را تسهیل، هم‌افزایی بین ذینفعان کلیدی گردشگری را تقویت و در دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) و اجرای ماموریت های گردشگری سازمان ملل متحد همکاری می کند.

هیئت رئیسه اعضای وابسته سازمان گردشگری ملل متحد هر ۴ سال یک بار از بین اعضای فعال در مناطق مختلف جهان برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می شوند.

