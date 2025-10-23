واحد خاکدان درگذشت

خبرگزاری کار ایران
English العربیه
واحد خاکدان نقاش پیشکسوت چهره در نقاب خاک کشید.

به گزارش ایلنا، واحد خاکدان  نقاش هایپررئالیسم ایرانی در سن ۷۵ سالگی درگذشت.

خاکدان از سرطان مری رنج می‌برد و از پنجم مهرماه در بیمارستان جم بستری و در روزهای اخیر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود.

وی متولد ۱۳۲۹ بود که سال ۱۳۵۰ تحصیلات خود در هنرستان هنرهای زیبای پسران را به اتمام رساند و وارد دانشکده هنرهای تزیینی در رشته معماری داخلی شد و سال ۱۳۵۵ از این دانشکده فارغ‌التحصیل شد. خاکدان در اوایل دهه ۶۰ به آلمان مهاجرت کرد در اواخر عمر در ایران و آلمان زندگی می‌کرد

 

