واحد خاکدان درگذشت

به گزارش ایلنا، واحد خاکدان نقاش هایپررئالیسم ایرانی در سن ۷۵ سالگی درگذشت.

خاکدان از سرطان مری رنج می‌برد و از پنجم مهرماه در بیمارستان جم بستری و در روزهای اخیر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود.

وی متولد ۱۳۲۹ بود که سال ۱۳۵۰ تحصیلات خود در هنرستان هنرهای زیبای پسران را به اتمام رساند و وارد دانشکده هنرهای تزیینی در رشته معماری داخلی شد و سال ۱۳۵۵ از این دانشکده فارغ‌التحصیل شد. خاکدان در اوایل دهه ۶۰ به آلمان مهاجرت کرد در اواخر عمر در ایران و آلمان زندگی می‌کرد

