الیورتویست روی صحنه رفت
نمایش موزیکال «الیور توئیست» شب گذشته در استادیوم تنیس مجموعه ورزشی باشگاه انقلاب روی صحنه رفت.
به گزارش ایلنا، نخستین شب از اجرای نمایش موزیکال «الیور توئیست» شب گذشته – ۳۰ مهر – در استادیوم تنیس مجموعه ورزشی باشگاه انقلاب روی صحنه رفت. گروه تولید و کارگردانی این اثر طبق اطلاعیههایی که پیشتر منتشر کرده بودند، در این نسخه تازه، در حالی که وفادار به متن اصلی و ساختار نمایشی سال ۹۶ باقی ماند، بلکه در نمایشنامه و چند ترانه با تاکید بر دغدغهها و نابرابریهای اجتماعی و واقعیتهای تلخ زندگی انسان تغییرات جزئی داشته و از نظر طراحیهای هنری تفاوتهای چشمگیری با اجرای پیشین داشت. هوتن شکیبا، بهنوش طباطبایی، بانیپال شومون، امیرکاوه آهنینجان، با حضور سیامک انصاری و کاظم سیاحی ایفاگر نقشهای اصلی این نمایش هستند. حسین پارسایی کارگردان «الیو توئیست» به تهیهکنندگی جلیل کیا است که در پاییز امسال قرار است در تهران روی صحنه برود. این اثر نمایشی بر اساس رمان چارلز دیکنز و با آهنگسازی نسخه موزیکال توسط لایونل بارت، دراماتورژی محمدرضا کوهستانی و همراهی گروهی از هنرمندان تئاتر و موسیقی آماده اجرا شده است. رایان سرلک، پرهام غلاملو و آرشام جهان پناه ایفاگر نقش داجر و الیور هستند و سهیل دانش اشراقی نیز مدیر هنری این پروژه است. گفتنی ست بلیت فروشی روزهای تمدیدی این نمایش آغاز شده است. گروه تولید این اثر از دوستداران هنر و نمایش خواسته برای تماشای «الیور توئیست» با توجه به اجرا در فضای باز، حتما لباس گرم همراه داشته باشند. سیستم گرمایشی محل اجرا نیز از امشب (۱ آبان) فعال است.