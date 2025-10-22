نخل و خرما فقط یک درخت و میوه نیستند هویت مردم خوزستان هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، جبار سلام پور معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه استان خوزستان بالغ بر ۲۳ درصد خرما ایران و ۱۱ درصد آبزیان کشور را تامین می کند افزود: خوزستان در حوزه آبزیان و خرما حرف زیادی برای گفتن دارد چراکه سالانه ۱۵۰ هزار تن خرما از شادگان برداشت می شود و پس از شادگان شهرهای آبادان و خرمشهر بیشترین خرما را تولید می کنند.

او افزود: مناطق آزاد به لحاظ دارا بودن مشوق های مالیاتی امکان سرمایه گذاری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده و منطقه آزاد اروند به دلیل دارا بودن حمل و نقل ترکیبی و همجواری با کشور عراق و همچنین مرز بین المللی شلمچه فرصت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است.

خام فروشی خرمای ایران به صرفه نیست

دومین همایش بزرگداشت «روز ملی خرمای ایران» که در دو سه خرمشهر و آبادان در حال برگزاری است، میزبان گروه های سرمایه گذاری، اعضای اتاق های بازرگانی ایران و نمایندگان مجلس و کارشناسان است تا راه های ارزش افزایی خرمای ایرانی بررسی و موانع و مشکلات صادراتی این محصول دارای بازارهای جهانی ایران برطرف شود.

صمد حسن زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران در سخنانی در دومین همایش بزرگ خرمای ایرانی اعلام کرد: متاسفانه سیاست های که مسئولان برای زندگی مردم می نویسند به روز نیست و نه آنچه امروز تهیه و اجرا می شود تاریخ مصرف گذشته هستند. بنابراین باید شاهد یک تحول جدی در سیاست ها و برنامه ریزی ها باشیم.

صمد حسن زاده خرما را یک نعمت خدادادی اعلام کرد که می تواند تولید ثروت کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه امروز به دلیل نبود زیرساخت‌های اولیه، خلق ثروت خرمای ایرانی چندان رشد نکرده و این مایه تاسف است.

حسن زاده از «خرما» به عنوان یکی از پنج محصول کشاورزی صادراتی برتر ایران یاد کرد و گفت: خرما از ویژگی های اصلی دو شهر آبادان و خرمشهر است و نمی‌توان در آبادان بود و خرمشهر سرافراز را یاد نکرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: آبادان و خرمشهر نه فقط به خاطر «نخلستان های فراوان» دارای وجه تشابه هستند، بلکه هر دو را می‌توان پیشتازان مقاومت و ایثار در ایران‌زمین دانست. علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی و اهمیت اقتصادی آبادان و خرمشهر، آنها را به دروازه جنوب ایران تبدیل کرده است.

او برگزاری دومین همایش بزرگداشت روز ملی خرمای ایران را فرصتی برای توسعه صنعت خرما در کشور به صورت واقع‌ بینانه اعلام کرد ‌و گفت: با وجود همه ظرفیت‌های عظیم نخلستان‌ها و تلاش نخل‌داران ایرانی، اما مطالعات اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که هنوز از نظر ارتقای بهره‌وری در این صنعت عظیم، جای رشد بسیار وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران به تلاش نخلداران برای حفظ نخلستان ها و افزایش بهره‌وری و ارتقای کمی و کیفی تولیدات صنعت خرما، نیازمند رویکرد علمی و کارشناسی هستیم.

او گفت: گسترش مطالعات دانشگاهی در زمینه کاهش آسیب‌های شوری آب در نخلستان های خوزستان باید در اولویت مراکز علمی قرار گیرد.

او از فعالان بخش خصوصی خواست مکانیزاسیون و استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های هوشمند در نخلستان ها را به مرحله اجرا برسانند.

رییس اتاق بازرگانی ایران از انجمن ملی خرما ایران به عنوان تنها تشکل اقتصادی فعال در این حوزه نام برد و افزود: انجمن ملی خرمای ایران می تواند در عرصه فرهنگ‌سازی برای گسترش کاربرد فناوری در صنعت خرما نیز موثری باشد.

او تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خرمای ایران به دلیل عدم توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی، به صورت خام‌ فروشی عرضه می‌شود. در حالی که با طراحی مشوق های مالی و اعتباری برای فعالان صنعت خرما، می‌توان به ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری کمک کرد. همچنین می توان با ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، به تکمیل زنجیره ارزش خرما از تولید تا صادرات پرداخت.

صمد حسن‌زاده، از سازمان توسعه تجارت ایران درخواست کرد که در تدوین سیاست‌های تجاری محصول خرما، مشوق‌ های صادراتی ویژه‌ برای صادرکنندگان خرما در نظر گرفته شود.

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، فعالان اقتصادی برجسته این صنعت معتقدند: در صورت عدم اعمال عوارض و محدودیت‌های صادراتی، صادرات خرامی ایران این محصول را در یک بازه زمانی سه ساله، حداقل به دو برابر برسانند.

او همچنین رعایت ثبات مقررات در زمینه صادرات خرما را عاملی دانست تا سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان رغبتی دوچندان برای اهتمام بیشتر نسبت به این حوزه داشته باشند.

حسن‌زاده درباره توسعه صادرات محصولات خرما نیز افزود: جامعه صادرکنندگان این محصول با «شبکه‌سازی بین تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و صادرکنندگان» و «طراحی روش‌های بازاریابی بین‌المللی و نوین»، می‌توانند در راستای گسترش و تقویت بازارهای هدف صادراتی خرما گام بردارند. همچنین اعطای تسهیلات کم‌بهره از سوی نظام بانکی با هدف به‌روزرسانی تجهیزات برداشت و بسته‌بندی و توسعه صنایع فرآوری خرما راهکار پرفایده و موثر در توسعه صنعت خرما است.

حسن‌زاده با اشاره به مواردی که درباره فعالیت‌های سیاستگذاران، مجریان و ذی‌نفعان برای توسعه صنعت خرما و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت مطرح شد، تصریح کرد: همدلی فعالان این صنعت و ارتقای استانداردها در این حوزه می‌تواند به رونق بیشتر صنعت خرما منجر شود.

گفتنی است پس از این اظهارات تفاهمنامه همکاری اقتصادی، گردشگری و صنعتی بین منطقه آزاد اروند با اتاق بازرگانی ایران به امضای دو طرف رسید.

انتهای پیام/