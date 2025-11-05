به گزارش ایلنا به نقل از پابلیشرزویکلی، صنعت نشر کتاب سال‌هاست که با نرخ رشد سالانه پایین و تک‌رقمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحلیل تازه‌ای که در نظرسنجی سالانه مصرف رسانه شرکت مشاوره‌ای Bain & Company منتشر شده، نشان می‌دهد تنها کمی بیش از ۵ درصد از زمان مصرف رسانه‌ای آمریکایی‌ها به کتاب‌ها و کتاب‌های صوتی اختصاص دارد. با این حال، همان گزارش تاکید می‌کند که کتاب‌ها دارای دارایی‌های ناملموس ارزشمندی هستند که می‌توانند این روند کند رشد را تغییر دهند.

با وجود آنکه استفاده از فناوری‌های دیجیتال متنوع بسیاری از خوانندگان را از کتاب دور کرده است، این نظرسنجی نشان داد که ۶۰٪ از مصرف‌کنندگان آمریکایی مایل‌اند کتاب‌های بیشتری بخوانند و درصدی مشابه اعلام کردند که هنگام باز کردن یک کتاب، تمام توجه خود را به خواندن اختصاص می‌دهند. در هر دو مورد، خواندن کتاب تنها فعالیت رسانه‌ای بود که چنین بازخورد مثبتی از سوی اکثریت مصرف‌کنندگان دریافت کرد.

این نظرسنجی که در ماه مه گذشته و با مشارکت نزدیک به ۵ هزار و ۳۰۰ بزرگسال انجام شد، نشان می‌دهد مردم به دنبال راهی برای کاهش وابستگی خود به رسانه‌های دیجیتال هستند. این یافته‌ها مشابه روندی است که حدود ۱۰ سال پیش، باعث کند شدن رشد استفاده از کتاب‌های الکترونیک شد، زمانی که بسیاری از خوانندگان با شکایت از خستگی دیجیتال، به کتاب‌های چاپی روی آوردند. با توجه به اینکه گزینه‌های دیجیتال اکنون بیش از هر زمان دیگری فراوان است، گزارش Bain تصریح می‌کند: در دنیایی که از نمایشگرها خسته شده است، توانایی جدا شدن و تمرکز تنها اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

نویسندگان این گزارش سه گام را برای صنعت نشر پیشنهاد می‌کنند تا بتواند از آنچه Bain یک جنبش واقعی و مردمی در همین لحظه برای فاصله گرفتن از نمایشگرها توصیف می‌کند، بهره‌برداری کند. گام اول، همکاری بخش‌های مختلف صنعت با یکدیگر است.

برای توسعه راه‌هایی به منظور برجسته‌کردن مزایای خواندن. این گزارش اذعان می‌کند که همکاری ممکن است برای شرکت‌هایی که در صنعتی با حاشیه سود پایین فعالیت می‌کنند، حواس‌پرت‌کن باشد، اما یادآوری می‌کند که کل صنعت شانس بیشتری برای شکوفایی دارد اگر بازیگران برجسته با هم همکاری کنند.

برای جذب مخاطبان بیشتر به عادت مطالعه، این گزارش توصیه می‌کند که صنعت نشر تعامل خود با جامعه را افزایش داده و بیشتر با انجمن‌ها و جوامع خوانندگان همکاری کند تا حس ارتباط و پیوند پیرامون کتاب‌ها شکل بگیرد. اگرچه نظرسنجی Bain نشان داد ژانر و نویسنده مهم‌ترین دلایل انتخاب یک کتاب توسط مصرف‌کنندگان هستند، اما داشتن عنوانی که «توسط خانواده، دوستان یا جامعه توصیه شده باشد» برای بیش از یک‌سوم خوانندگان اهمیت دارد.

همان‌طور که علاقه مداوم به جلدهای تزئینی و حضور گسترده مردم در برخی رویدادهای نویسندگان نشان می‌دهد، صنعت نشر طرفداران قدرتمندی دارد، اما این صنعت به اندازه کافی از این وفاداری بهره نمی‌برد، گزارش تأکید می‌کند. ناشران نباید منتظر بمانند تا استودیوها کالاهای مرتبط با سریال‌ها یا فیلم‌های اقتباسی از کتاب تولید کنند، بلکه باید فعال‌تر باشند و اقلام تم‌دار خود را به خوانندگان عرضه کنند. گزارش می‌گوید: طرفداران از خرید محصولات تم‌دار لذت می‌برند و دوست دارند محتوای کتاب به حوزه‌های جدید کشیده شود، اما ناشران باید این فرصت را به آن‌ها ارائه کنند.

این گزارش همچنین صنعت نشر را تشویق می‌کند تا از هوش مصنوعی برای کارآمدتر کردن عملیات خود استفاده کند و از این طریق منابع مالی لازم برای پرداخت به استعدادهای خلاقی که برای متمایز کردن کتاب‌ها در فضای رسانه‌ای ضروری خواهند بود، فراهم شود. گزارش با عنوان «جادوی منحصربه‌فرد قابل حمل: چرا نشر کتاب امید دارد؛ تاکید می‌کند که مصرف‌کنندگان علاقه‌ای به خواندن کتاب‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی ندارند. بیش از ۷۰٪ از افراد مورد بررسی اعلام کردند که کمتر علاقه‌مندند یا اصلاً کتاب‌هایی که به‌طور کامل یا جزئی توسط هوش مصنوعی تولید شده‌اند، نخواهند خواند. علاوه بر این، گزارش توصیه می‌کند ناشران باید مشخص کنند که کتاب‌هایشان شامل «داستان‌های خلق‌شده توسط انسان» است.

تحلیل نشان می‌دهد که صدای نویسنده واقعی و انسانی همچنان یک عامل تمایز است و این چیزی است که هجوم کتاب‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در کیندل فاقد آن است — سال‌ها تجربه ناشران در پرورش استعدادهای خلاق و تقویت جریان‌های خلاقیت اهمیت بیشتری در سیل محتوا پیدا می‌کند.

