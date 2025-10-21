کتاب «مُدهای موسیقی دستگاهی ایران» منتشر شد
کتاب «مُدهای موسیقی دستگاهی ایران» توسط بنیاد فرهنگی هنری رودکی، منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، بنیاد فرهنگی هنری رودکی تازهترین اثر پژوهشی خود در حوزه موسیقی ایرانی را با عنوان «مُدهای موسیقی دستگاهی ایران» منتشر کرد.
این کتاب نتیجهی چند سال همکاری پژوهشگران موسیقی، سجاد پورقناد و سید پوریا نصیری است و فرهود امیرانی، آروین صداقتکیش و سلمان سالک بازبینان علمی آن بودهاند. مینا اکبری جاوید ویراستاری اثر و صبا معصومیان طراحی جلد آن را بر عهده داشتهاند.
این پژوهش با هدف بررسی، تحلیل و بازتعریف جامع مُدهای موسیقی دستگاهی ایران، نگاهی تحلیلی، انتقادی و نظاممند به ساختار مُدها دارد و میکوشد با طبقهبندی دقیق نتایج، منبعی کاربردی برای پژوهشگران، نوازندگان و آهنگسازان فراهم کند.
کتاب «مُدهای موسیقی دستگاهی ایران» با تکیه بر ردیف میرزا عبدالله برومند به روایت داریوش طلایی و بهرهگیری از منابع تکمیلی، ضمن وفاداری به اصالت ردیف، به بازاندیشی مفاهیم سنتی و گاه مبهمی چون «ایست»، «خاتمه» و «سیر نغمگی» پرداخته و در برابر آنها چارچوبهای تحلیلی نوینی را پیشنهاد کرده است.
ساختار کتاب در چهار فصل تنظیم شده است:
فصل نخست با عنوان اصل تجزیه و تحلیل، به بازنگری در مفهوم ردیف، تعریف «مُد مادر»، معرفی شیوههای نوین نمایش مدها و بررسی مُدهای پرمناقشه میپردازد.
فصل دوم با نام تجزیه و تحلیل ردیف و بررسی مُدها، تحلیلی جامع از دستگاهها و آوازهای اصلی و فرعی از شور تا راستپنجگاه ارائه میدهد.
فصل سوم با عنوان تحلیل بسترهای مُدال کمتر از یک اکتاو، به بررسی تخصصی مُدهای هگزاتونیک، پنتاتونیک و گوشههای بحثبرانگیز اختصاص دارد.
و در فصل چهارم با عنوان مُدهای موسیقی دستگاهی ایران در یک نگاه، نقشهای جامع از مدهای شناساییشده ترسیم شده که مرجعی فشرده و کاربردی برای استفاده پژوهشگران و هنرمندان محسوب میشود.
کتاب «مُدهای موسیقی دستگاهی ایران» توسط انشارات بنیاد فرهنگی هنری رودکی منتشر شده و علاقمندان میتوانند جهت تهیه این کتاب با شماره ۶۶۷۴۳۳۶۱ تماس حاصل نمایند.