به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، مستند «آهن‌ربا» به کارگردانی مهدی قربانپور در حالی به مرحله پایانی فیلمبرداری رسید که شخصیت اصلی مستند که استاد رضا یحیایی نقاش و پیکره ساز ایرانی بود درگذشت.

مهدی قربانپور کارگردان مستند «آهن ربا» که به زندگی و آثار استاد رضا یحیایی پرداخته است درباره این فیلم گفت: مستند «آهن‌ربا» با درگذشت استاد وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که با نگاهی تازه، در کلیت اثر تامل و بازنگری خواهیم کرد.

مهدی قربانپور کارگردان تحسین شده «زمناکو» اظهار کرد: در تلاش هستیم بخش های از «آهن ربا» را در نورماندی کشور فرانسه فیلمبرداری کنیم که محل اقامت و کارگاه شخصی استاد یحیایی در آن قرار دارد و پس از مراحل فنی با برنامه ریزی درست، نمایش های ویژه ای را در ایران، فرانسه و کشورهای اروپایی خواهیم داشت.

به گفته وی، این مستند که پیش از درگذشت استاد یحیایی در حال فیلمبرداری بود، در پی درگذشت او به سندی زنده از زیست هنری و انسانی ایشان بدل شده است.

این مستندساز تاکید کرد: «آهن‌ربا» نوعی مکاشفه درونی‌ست؛ سفری به جهان معنایی استاد یحیایی. فیلم با نگاهی روایتگر و در عین حال مستند، به زندگی روزمره، آثار طراحی، یادداشت‌ها و خاطرات یحیایی می‌پردازد و شخصیت درونی یحیایی در فیلم نمایان می شود.

قربانپور با اشاره به شخصیت یحیایی در فیلم، توضیح داد: او انسانی‌ست که جهان را جذب می‌کند بی‌آنکه خود را در مرکز آن قرار دهد؛ درست مانند یک آهن‌ربا. او در قاب تصویر، نه به عنوان چهره‌ای مشهور، بلکه به عنوان حافظی از زیبایی‌های خاموش و اندیشه‌های نانوشته ظاهر می‌شود.

او در پایان گفت: اکنون و پس از درگذشت یحیایی، «آهن‌ربا» جایگاهی فراتر از یک اثر مستند سینمایی است و مخاطبان با تماشای آن، نه فقط با یک هنرمند، بلکه با یک میراث معنوی آشنا می‌شوند.

رضا یحیایی (متولد بابل، درگذشته در سن ۷۷ سالگی) نقاش، مجسمه‌ساز و پژوهشگر هنر ایرانی بود که تحصیلات خود را در آکادمی هنرهای زیبای فلورانس، آکادمی کرارا ایتالیا و دانشگاه سوربن پاریس به پایان رساند. او نه‌تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی شناخته شده بود و آثارش در کشورهای مختلف از جمله فرانسه، ایتالیا و دیگر نقاط اروپا به نمایش درآمده‌اند.

از جمله نمایشگاه‌ها و آثار شاخص بین‌المللی او می‌توان به مجسمه دشت شقایق در باغ‌موزه هانریش فرانسه؛ اثری نمادین از پیوند طبیعت و فرهنگ ایرانی، مجسمه گنبد آسمان در برج میلاد تهران، که تاریخ ۹ هزار ساله فرهنگ ایران را به تصویر می‌کشد، اشاره داشت.

استاد یحیایی با تدریس در آکادمی هنرهای زیبای فلورانس و همکاری با نهادهای هنری و دانشگاهی در اروپا، جایگاه علمی و هنری خود را سطح بین المللی تثبیت کرد.

عوامل مستند سینمایی «آهن ربا» عبارتند از کارگردان: مهدی قربانپور، فیلمبردار: مهدی کریمی، صدابردار: میثم قره بلاغی، مدیر تولید: فرشید پاک نیا، دستیار کارگردان: علیرضا سلیمانی، فائزه ستاره، مجری طرح : مهندس تورج نائیج پور، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.

