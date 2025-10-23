خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کتاب «تحول و جوانی» به کتابفروشی ها رسید

کتاب «تحول و جوانی» به کتابفروشی ها رسید
کد خبر : 1703080
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب «تحول و جوانی» اثر رضا فرهادیان منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «تحول و جوانی» اثر رضا فرهادیان در ۱۳۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

نویسنده در اثر پیش‌رو، رویکردی نوین، عمیق و کاربردی به رشد معنوی و اخلاقی جوانان ارائه می‌دهد. در این رویکرد دین و تقوا فقط به منزله تکالیف مطرح نیستند، بلکه ابزار زنده برای ساختن هویتی آگاه، مقاوم و اخلاق‌محور معرفی می‌شوند.

این اثر به شکلی ساختار یافته با تکیه بر دعاهای عرفانی، داستان‌های واقعی و نزدیک به زندگی روزمره جوانان، و فعالیت‌های عملی و کلاسی، به سؤالات بنیادین جوانی درباره معنا، هویت و تحول درونی پاسخ می‌دهد.

هر بخش از این کتاب به موضوعاتی مانند «گریه از سر عشق به خدا» و «جستجوی یقین» تا چالش‌های معاصر مانند کنترل خشم، صداقت، مسئولیت‌پذیری و مقاومت در برابر وسوسه، در قالب مهارت ضروری برای زندگی معنادار می‌پردازد.

این اثر همچنین راهکارهای عملی برای مربیان، معلمان و مربیان اردوها فراهم می‌کند تا بتوانند در محیط‌های آموزشی و تربیتی، جوانان را برای خودکاوی، خودسازی و تزکیه تربیت کنند.

اثر پیش‌رو با رویکردی داستان‌محور و تجربی، درصدد است تا با ارائه الگوهای عملی، جوانان را در شناخت و درونی کردن ارزش‌های اخلاقی یاری کند و با هدف ایجاد تعامل و درک عمیق‌تر مفاهیم اخلاقی، می‌کوشد تا از طریق داستان‌سرایی، نمایشنامه‌نویسی و داستان‌های مرتبط با زندگی روزمره جوانان، ارزش‌های الهی و معنوی در ارتباط صحیح با خود و دیگران را به تصویر بکشد.

در این اثر سعی شده است تا با بررسی مسائل و چالش‌های روزمره جوانان، آنها را یاری کنیم تا درک عمیق‌تری از ارزش‌های اخلاقی و راهکارهای عملی برای زندگی بهتر پیدا کنند.

این اثر در سه فصل تألیف شده است؛ پس از بیان هویت جوان در آینه ارزش‌ها و همچنین جوانی و جستجوی معنا در دنیای امروز در مقدمه این اثر، در فصل اول که با عنوان «تعالی و تکامل انسان و سبک زندگی کارساز» به رشته تحریر درآمده، به فرازهایی از نیایش در دعای کمیل در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌ها  پرداخته شده و در این راستا به ۱۱ داستان اشاره و پیام داستان و فرازهایی از دعای مذکور مرتبط با داستان تبیین شده است.

«تحول و حیات حقیقی و معنوی» عنوان دومین فصل از اثر حاضر است که در این فصل ضمن اشاره به عوامل کلیدی موفقیت در تحول، آیاتی از قرآن و دعا در تحول و ارتباط پایدار و خودنگداری ذکر شده و در ادامه به ۱۲ راهکار در خصوص رسیدن به تحول و حیات حقیقی و معنوی تشریح و سپس گام‌های کلیدی برای تحول درونی، عنوان و راه‌حل‌هایی نیز تشریح شده است. همچنین،  برای پایداری در مسیر تحول نیز نکات تکمیلی آورده شده و در پایان بر تحول از خود تأکید شده است.

نویسنده در سومین و آخرین فصل از این کتاب به «بازی‌های پرورشی در کلاس، مدرسه و اردوها؛ راهکارهای آن» اشاره کرده که ابتدا سوژه‌های اجرایی در خصوص موضوع این فصل آمده و داستانی عملی و اجرایی برای آموزش اراده، کنترل نفس و خودسازی در مدرسه تبیین و نکات کلیدی در آموزش این ارزش‌ها و در اجرای این داستان‌ها مطرح شده است.

سپس، داستان‌های ارزشی مبتنی بر آموزه‌های دینی ذکر شده و در ادامه، راهکارهای عملی برای تقویت اراده، خودنگهداری و خودسازی دانش‌آموزان و همچنین سوژه‌های اجرایی برای این راهکارها ذکر شده و در پایان نیز، بر تبیین و توسعه راهکارهای اجرایی در مدرسه برای تقویت اراده، خودیابی، خودنگهداری و خودسازی آورده شده است.

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir  مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ