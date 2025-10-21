در قرار «۵۹» صورت گرفت؛
رونمایی از ۳ کتاب سیدمحمد سادات اخوی
رونمایی از سه کتاب سیدمحمد سادات اخوی با حضور اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، سه کتاب «بقیّه»، «تجربه کردم» و «من عاشقش نبودم» نوشته سیدمحمد سادات اخوی با محوریت امام زمان (ع) در دورهمی «قرار ۵۹» رونمایی شد.
هادی جانفدا شاعر، سیدمحمدسادات اخوی شاعر و نویسنده، سیداحسان باقری عکاس و فعال فرهنگی، محمدرضا شفیعی تهیهکننده سینما و تلویزیون، سمیه فضلعلی شاعر و استاد دانشگاه، محمدعلی مقدسیان مجری و فعال فرهنگی، کامران سیفاللهی تهیهکننده، مهدی بوشهریان نویسنده و مدیر نشر سِتاک، مرتضی یراقبافان مجری و فعال فرهنگی، عبداله مُتَیِّم مستندساز، زهرا شاهینفر مجری رسانه و فعال فرهنگی، سیدامیرحسین ساداتی تهیهکننده تلویزیون، فاطمه سادات مظلومی شاعر و نویسنده، ستاره بهداروند فعال اجتماعی، آزاده راد مجری، سمانه خلفزاده شاعر، صبا میر شاعر و تعدادی دیگر از هنرمندان در این رویداد حضور داشتند.
این رویداد توسط مجموعه «ایونیتا» مشاور، طراح و برگزارکننده رویدادها، برگزار شد.