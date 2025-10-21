خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در قرار «۵۹» صورت گرفت؛

رونمایی از ۳ کتاب سیدمحمد سادات اخوی

رونمایی از ۳ کتاب سیدمحمد سادات اخوی
کد خبر : 1703038
لینک کوتاه کپی شد.

رونمایی از سه کتاب سیدمحمد سادات اخوی با حضور اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد.

به گزارش ایلنا، سه کتاب «بقیّه»، «تجربه کردم» و «من عاشقش نبودم» نوشته سیدمحمد سادات اخوی با محوریت امام زمان (ع) در دورهمی «قرار ۵۹» رونمایی شد.

هادی جانفدا شاعر، سیدمحمدسادات اخوی شاعر و نویسنده، سیداحسان باقری عکاس و فعال فرهنگی، محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده سینما و تلویزیون، سمیه فضلعلی شاعر و استاد دانشگاه، محمدعلی مقدسیان مجری و فعال فرهنگی، کامران سیف‌اللهی تهیه‌کننده، مهدی بوشهریان نویسنده و مدیر نشر سِتاک، مرتضی یراق‌بافان مجری و فعال فرهنگی، عبداله مُتَیِّم مستندساز، زهرا شاهین‌فر مجری رسانه و فعال فرهنگی، سیدامیرحسین ساداتی تهیه‌کننده تلویزیون، فاطمه سادات مظلومی شاعر و نویسنده، ستاره بهداروند فعال اجتماعی، آزاده راد مجری، سمانه خلف‌زاده شاعر، صبا میر شاعر و تعدادی دیگر از هنرمندان در این رویداد حضور داشتند.

این رویداد توسط مجموعه «ایونیتا» مشاور، طراح و برگزارکننده رویدادها، برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ