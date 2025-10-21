حق با شماست/ وزارت میراث فرهنگی از شما دلجویی خواهد کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا تکابی، عضو هسته اولیه شکل گیری زنان گوجینو پیشتر و در گفت‌وگو با ایلنا از نادیده گرفته شدن زنان روستای شفیع آباد و دلشکستگی آن ها خبر داده و گفته بود: چرا کسی ما را ندید؟ چرا زحمات تمام این سال ها را هیچکس ندید و حتی در مراسم پخش زنده انتخاب روستا به عنوان بهترین روستای گردشگری جهان در استانداری کرمان دعوت نبودیم تا در جشن شادی شفیع آباد شریک باشیم؟ در پوسترهای تبلیغاتی هم هیچ تصویری از زنان شفیع آباد و صنایع دستی آن ها نبود. در حالی که ملاک ثبت جهانی شفیع آباد زنان روستا و صنایع دستی شان بود.

زنان روستای شفیع آباد کرمان با اجرا و همکاری پروژه توان افزایی جامعه محلی و تشکیل یک صندوق برای گذاشتن سود فروش صنایع دستی تولید شده توسط خود، ۸ قنات روستای خود و روستاهای اطراف را زنده و مزارع و باغات روستا را احیا و امکان جهانی شدن این روستا را با سختی و محمد فراهم کردند.

نینا امین زاده تسهیلگر که به مدت ۱۰ سال مدیر اجرایی پروژه توان افزایی جامعه محلی در روستای شفیع آباد بود، در گفت و گو با ایلنا می گوید: در حقیقت من برای ده سال تسهیلگر و مدیر اجرایی این پروژه بودم. هدف اصلی پروژه توان افزایی جامعه محلی به منظور دستیابی به معیشت پایدار از طریق احیای قنات ها بود.

زهرا تکابی به ایلنا گفته بود: دلمان شکست و انتظار دلداری داریم. نباید ما را از ادامه مسیر دلسرد کنند. این زنان بودند که روستای شفیع آباد کرمان را جهانی کردند. اگر ما نبودیم این اتفاق نمی افتاد و امیدواریم صدای ما را بشنوند.

او معتقد است، قلعه شفیع آباد یکی از اهداف پروژه بود که اجازه ندادند وارد بشویم. و من کار را با مردم و زنان ادامه دادم که از دل این کار گروه گوجینو شکل گرفت.

انوشیروان محسنی بندپی در واکنش به این اظهارات در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: زنان گوجینو ناراحت هستند. درست هم می گویند و انتقاد آن ها قابل قبول است. در مراسم اهدای لوح ثبت روستای شفیع آباد در چین استاندار کرمان در هیات اعزامی حضور داشت و زنان روستا نیز باید می بودند اما امکان حضور نیافتند.

معاون گردشگری کشور افزود: از دیدگاه ما در وزارت میراث فرهنگی، بازیگر اصلی در ثبت جهانی روستاهای ایران جامعه محلی است و در شفیع آباد هم زنان بودند که این روستا را جهانی کردند. استاندار کرمان هم قول داده است مراسمی در روستای شفیع آباد برگزار و از عوامل اصلی ثبت جهانی روستای شفیع آباد تقدیر و تشکر کند. وزارت میراث فرهنگی هم قدردان زنان گوجینو است و از آنها دلجویی خواهد کرد.

محسنی بندپی تاکید کرد: زمان گوجینو باید به روستاهای دیگر هم آموزش دهند و روستای آن ها سه سال دیگر مجددا ارزیابی خواهد شد.

معاون گردشگری، ثبت جهانی سه روستای ایران بصورت همزمان در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان را اتفاقی مثبت اعلام کرد و گفت: اولین روستای جهانی شده ایران در سال ۲۰۲۵ روستای سهیلی قشم بود که در دل جنگل های شگفت انگیز حرا نماد زیست مسالمت آمیز انسان و طبیعت است. مردم این روستا قایق ها و کلبه های شناور از بقایای حرا ساختند و 45 واحد بومگردی سازگار با طبیعت احداث کردند. آن ها توانستند شاخص های سازمان جهانی گردشگری در حفظ اقلیم و پایداری اقتصادی و اجتماعی و محیطی را طی کنند و روستایشان جهانی شود.

او با اشاره به ثبت جهانی روستای کندلوس مازندران اعلام کرد: روستای کندلوس در دل رشته کوه البرز با قدمت بیش از ۴ هزار سال، بزرگترین موزه روستایی کشور است و آنجا ۲۰۰ گونه داروی سنتی و گیاهی تولید و واحد های بومگردی فعال دارد و اقامتگاه های متنوعی نیز در روستا احداث شده است.

انوشیروان محسنی بندپی روستای شفیع آباد کرمان را سومین روستای جهانی شده ایران در اجلاس چین اعلام کرد و گفت: شفیع آباد در داغ ترین نقطه گرمایی کشور در کویر لوت قرار دارد و زنان باعث شدند این روستا جهانی شود. ۱۳۰ زن آنجا به تولید صنایع دستی مشغول هستند که برند گوجینو را تولید می کنند و توانستند قنات ها و طبیعت را حفظ کنند.

معاون گردشگری افزود: ثبت جهانی سه روستای ایران در فهرست بهترین های گردشگری جهان نمونه ای از جذابیت های روستایی کشور است که برای اولین بار توانستند در رقابت های سازمان جهانی گردشگری همزمان جهانی شوند.

او افزود: ثبت جهانی این روستاها منجر به تلاش روستاهای دیگر برای حفاظت از طبیعت و توانمندسازی جوامع محلی می شود.

بندپی گفت: بنیاد مسکن، سازمان دهیاری ها و وزارت ارتباطات قول مساعد برای حفظ و دیجیتال سازی این روستاها را داده و سازمان همیاری های کشور و وزارت ارتباطات هم اعلام آمادگی کرده اند.

او افزود: برای سال ۲۰۲۶ نیز ۸ روستای دیگر برای ثبت جهانی نامزد می شوند و این نقطه شروع افزایش ظرفیت های گردشگری کشور است.

