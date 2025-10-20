خبرگزاری کار ایران
اکران آنلاین «همسایه شما، زهره» در نمایش خانگی

اکران آنلاین «همسایه شما، زهره» در نمایش خانگی
جدیدترین فیلمی که در بخش سینما آنلاین فیلم نت اکران می‌شود، «همسایه شما، زهره» است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم سینمایی «همسایه شما، زهره» به کارگردانی علی درخشنده و تهیه‌کنندگی مجید برزگر از سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ساعت ۲۰ به طور اختصاصی در بخش «سینما آنلاین» فیلم‌نت اکران می‌شود.

این درام روانشناختی، نخستین اثر سینمایی علی درخشنده و محصول سال ۱۳۹۸ است و رویا افشار، ندا جبرئیلی، مسعود دلخواه، قربان نجفی، علی بی‌غم، سینوهه دانشمند، توران یاقوتی و سعید آرمند در «همسایه شما، زهره» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «همسایه شما، زهره»، داستان زن میانسالی است که شب‌نامه‌هایی علیه او در شهرک محل سکونتش در حال توزیع است که جرایم و گناهان بسیاری را به او نسبت می‌دهد، اما خیلی زود راز مهمی فاش می‌شود.

این فیلم با رده‌بندی بیشتر از ۱۳ سال اکران می‌شود.

برای تماشای فیلم‌های اکران آنلاین نیاز به خرید اشتراک نیست و بلیت هر فیلم ۱۰۰ هزار تومان تعریف شده است.

در حال حاضر ۶ فیلم در فیلم‌نت اکران آنلاین است.

