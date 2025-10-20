احسان صدیقی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
بررسی سرطان بر اساس آخرین نظریهها در مستند ایرانی
احسان صدیقی کارگردان مستند «بازی برندهها» از بررسی بیماری سرطان با بهره گیری از آخرین نظریهها و پژوهشهای دانشگاهی در این مستند خبر داد.
احسان صدیقی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه تولید این مستند از سال ۱۴۰۱ با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آغاز شده، گفت: این مستند یک اثر آگاهیبخش و هشداردهنده است و به دلیل ضعف آگاهی عمومی با هدف بیداری ذهن مخاطب در رابطه با این بیماری تولید شده است.
به گفته صدیقی این مستند نه تنها به لحاظ علمی بلکه از منظر باورها و فرهنگ عامیانه و جاری و ساری مرتبط با بیماری در جامعه ایرانی سرطان را مورد بررسی قرار داده است. از جمله ترس و اضطراب افراد جامعه نسبت به این بیماری و یا تصورهای غلطی مانند اینکه زمانی که فردی نفرین میشود ابتلا به این بیماری را برای او آرزو میکنند.
کارگردان مستند «بازی برندهها» معتقد است در خصوص بیماریهای صعب العلاجی مانند سرطان، اطلاعرسانی عمومی کافی نبوده و یا در حد سمینارها و همایشها محدود شده است. به همین دلیل تولید این اثر را با هدف اطلاعرسانی به جامعه ضروری دیدیم.
وی متذکر شد: برخورد با سرطان و افراد مبتلا معمولاً با ترس و اضطراب همراه است. به این معنی که تصور میشود فرد مبتلا چند ماه بیشتر زنده نیست و این در حالی است که ما در این مستند عوامل پیدایش بیماری از جمله عوامل انسانی، محیطی و وراثت را بررسی کردیم و در نهایت موضوع درمان بیماری بررسی شد.
کارگردان مستند «مادستان» با تاکید به اینکه سرطان به هم ریختگی سلولی در بدن است و اساس آن مربوط به ژنتیک است، اضافه کرد: درمان این بیماری هم سهل و هم سخت است. ما برای پژوهشهای مستند به مقالات و پژوهشهای به روز در سطح دنیا و همچنین نظریههای پزشکان معتبر دنیا پرداختیم.
صدیقی متذکر شد: این اثر در دو بخش چرایی و چگونگی بیماری و همچنین درمان آن تقسیمبندی شده و در تولید این اثر نظرات اقشار مختلف جامعه از پزشک و خانه دار تا کارمند و بلاگر را دریافت کردیم.
کارگردان مستند «حاج ستار» گفت: در واقع دیدگاه اقشار مختلف جامعه نسبت به بیماری سرطان و اینکه در خصوص آن چگونه میاندیشند و برای درمان آن چه شیوههایی را به کار میگیرند، محور گفتگو با اشخاص بوده است.
وی با تاکید به اینکه برخی عقاید در درمان این بیماری مطرح میشد مانند دعا کردن و دخیل بستن، اضافه کرد: ما حتی باورهای مذهبی را نیز بررسی کردیم بطوریکه باور پیروان ادیان مختلف در درمان بیماریهای صعب العلاج مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته این کارگردان مجموع پژوهشها مواردی را نشان میداد که امکان معجزه را اثبات میکرد. در کشور ما بیش از ۴۰ درصد سرطانها مربوط به سرطانهای ۷گانه زنانه است که با پیشگیری و رسیدگی مناسب قابل درمان هستند.
کارگردان فیلم داستانی «ترانه شرقی» با بیان اینکه حتی شیوههای تغذیه برای درمان بیماری نیز بررسی شد، اضافه کرد: از جمله پیشنهاد خام گیاهخواری را در پژوهشها بررسی و نتایج آن را در این اثر ارائه کردیم.
صدیقی ابراز امیدواری کرد که ابعاد دیگر بیماری سرطان مانند مسائل اقتصادی، اجتماعی و مراقبتی آن در دیگر مستندها مورد بررسی قرار گیرد تا جامعه آگاهی لازم و کافی از تمامی ابعاد آن کسب کند.
عوامل «بازی برندهها» عبارتند از نویسنده و کارگردان: احسان صدیقی، مدیر تولید: مهدی کار آمد، مجری طرح: فاطمه شیری، مشاور پزشکی: دکتر رضا کیاسالار، مشاور اجتماعی: دکتر علی ذوالفقاری، تصویر: محسن استیری، صدا: حسن نجفی، دستیار کارگردان: آیسل صدیقی و تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.