نشست همافزایی میان پلتفرمهای فعال برگزار شد/ هنر تجسمی ایران در مسیر تحول دیجیتال
جمعی از نمایندگان پلتفرمهای هنری، اعضای انجمن نگارخانهداران و مدیران مؤسسات فعال این حوزه به اتفاق مدیران، در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران گرد هم آمدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای تجسمی، در راستای تقویت تعاملات حرفهای و ارتقای همافزایی میان پلتفرمهای فعال در حوزه هنرهای تجسمی، جلسهای با حضور آیدین مهدیزاده، مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از نمایندگان پلتفرمهای هنری، اعضای انجمن نگارخانهداران و مدیران مؤسسات فعال این حوزه، روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
در این نشست که با هدف بررسی نقش پلتفرمهای دیجیتال در توسعه فعالیتهای نگارخانهها و شناسایی ظرفیتهای جدید فضای مجازی برای معرفی آثار و هنرمندان ایرانی برگزار شد، مهدیزاده با تأکید بر ضرورت نزدیکی و همافزایی میان بخش خصوصی و دولت در مسیر رشد هنرهای تجسمی، اظهار کرد: مسیر توسعه هنرهای تجسمی در ایران از بستر نگارخانهها میگذرد و اگر امروز این حوزه با کندی یا چالش روبهروست، بخشی از آن ناشی از غفلت در حمایت از نگارخانهها و فعالان خصوصی این عرصه است.
وی افزود: دولت در دورههایی با تمرکز بیش از حد بر نهادهای دولتی و موزهها، عملاً موجب تضعیف مسیر طبیعی رشد نگارخانهها در بخش خصوصی شده است، در حالیکه در تمام جهان، هنرهای تجسمی در پیوند با سرمایه و مدیریت بخش خصوصی معنا مییابد.
مدیرکل هنرهای تجسمی با اشاره به نقش پلتفرمهای تخصصی در معرفی و ترویج هنرهای تجسمی گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر دولت دخالت مستقیمی در شکلگیری یا مدیریت پلتفرمها نداشته و این فرصت طلایی برای رشد طبیعی، مردمی و مستقل این فضاست. او تأکید کرد که هدف وزارت ارشاد از برگزاری چنین نشستهایی، نه نظارت و مداخله در کار پلتفرمها، بلکه شناسایی، حمایت و تسهیل ارتباط میان این بسترها و نهادهای رسمی برای تقویت زیرساخت اطلاعرسانی و عرضه آثار هنری است.
مهدیزاده ضمن اشاره به لزوم تشکیل کارگروههای تخصصی و جلسات مستمر میان مدیران پلتفرمها و اداره کل هنرهای تجسمی افزود: وزارت ارشاد خواهان ایجاد سه فهرست کلیدی در تعامل با پلتفرمهاست؛ فهرست رویدادهای هنری کشور، فهرست هنرمندان فعال و فهرست آثار هنری معتبر. به گفته وی، این فهرستها به وزارتخانه کمک خواهد کرد تا تصمیمات دقیقتر و هماهنگتری در زمینه حمایت، بیمه و رسمیتبخشی به فعالیتهای هنرمندان اتخاذ کند، بدون آنکه خللی در استقلال پلتفرمها یا بخش خصوصی ایجاد شود.
در ادامه، یکی از مدیران پلتفرمهای تخصصی هنرهای تجسمی که در زمینه حمایت از هنرمندان خارج از چارچوب گالریها فعالیت دارد، با اشاره به تفاوت رویکرد پلتفرم خود در توانمندسازی مستقیم هنرمندان، تأکید کرد: در دنیای امروز، وابستگی انحصاری به گالریها در حال کاهش است و بسیاری از هنرمندان میتوانند بهطور مستقل در بازارهای جهانی فعالیت کنند.
مهدیزاده در پاسخ، ضمن استقبال از این نگاه نو، تصریح کرد: هدف وزارتخانه ایجاد وحدت رویه یا بازگرداندن هنر به چارچوبهای سنتی نیست، بلکه فهم و همراهی با جریانهای جدیدی است که با تکیه بر فناوری، در حال بازتعریف مسیر ارتباط میان هنرمند، مخاطب و بازار هستند.
او افزود: اگر روزگاری نگارخانه تنها محل ارائه آثار بود، امروز پلتفرمهای دیجیتال خود میتوانند همان نقش را ایفا کنند، با این تفاوت که مخاطبانشان جهانیتر و امکاناتشان گستردهتر است.
مدیرکل هنرهای تجسمی با اشاره به برخی چالشها در حوزه ارتباطات بینالمللی هنرمندان از جمله محدودیتهای انتقال آثار، مسائل مالی و قوانین مربوط به خروج آثار فرهنگی، تأکید کرد: اداره کل هنرهای تجسمی آماده همکاری مشورتی با پلتفرمها برای حل این موانع است.
وی گفت: ما در این مسیر نیازمند گفتوگوی مستمر هستیم تا بتوانیم ضمن حفظ ضوابط ملی، امکان فعالیت جهانی برای هنرمندان ایرانی را فراهم کنیم.
در بخش دیگری از نشست، مهدی محسنیان، عضو هیئت اجرایی انجمن نگارخانهداران و مدیر گالری نیان، ضمن قدردانی از برگزاری جلسه، بر اهمیت ایجاد همزیستی حرفهای میان پلتفرمها و نگارخانهها تأکید کرد و گفت: پلتفرمها در معرفی رویدادها و هنرمندان نقش مهمی دارند، اما فقدان هماهنگی میان آنها گاهی باعث پراکندگی و تکرار فعالیتها میشود. امیدواریم این جلسات زمینهساز همگرایی بیشتر در این عرصه باشد.
وی همچنین از برگزاری چند رویداد مهم توسط انجمن نگارخانهداران از جمله نخستین آرتفر تهران ویژه آثار روی کاغذ، ماه هنر ایران و آرتفر ملی تهران خبر داد و خواستار همکاری رسانهها و پلتفرمهای هنری برای پوشش خبری و اطلاعرسانی گستردهتر این رویدادها شد.
در بخش پایانی جلسه، مدیرکل هنرهای تجسمی سه محور اصلی همکاری آینده را معرفی کرد: نخست، حمایت از نشریات و رسانههای فعال در حوزه هنرهای تجسمی با هدف احیای گفتمان نقد و اطلاعرسانی هنری؛ دوم، برقراری ارتباط میان پلتفرمها و معاونتهای مرتبط برای رفع موانع حقوقی و بینالمللی فعالیتهای هنری؛ و سوم، ایجاد سازوکار مشترک برای مستندسازی و بهروزرسانی فهرست آثار، هنرمندان و رویدادهای هنری کشور.
مهدیزاده با اشاره به اهمیت نقش رسانهها در شکلدهی گفتوگوی عمومی در حوزه هنر گفت: هیچ توسعهای بدون گفتوگو و آگاهیبخشی اتفاق نمیافتد. نشریات، چه چاپی و چه دیجیتال، ستون فقرات زیست فرهنگیاند. تعطیلی هر مجله هنری، به معنای خاموش شدن صدای چندین گالری و دهها هنرمند است.
وی از پلتفرمها خواست تا در بخش معرفی کتاب و نشریات هنری فعالتر عمل کنند و وعده داد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تسهیل این همکاریها و رفع مشکلات مالی و ساختاری نشریات، اقدامات عملی در دستور کار دارد.
این نشست با جمعبندی پیشنهادها و تأکید بر تداوم گفتوگوهای تخصصی میان ادارهکل هنرهای تجسمی، انجمن نگارخانهداران و مدیران پلتفرمها در آینده نزدیک به پایان رسید.