چند واژه مصوب ورزشی

به گزارش ایلنا، چند واژۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش مرور شده است.

گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی این واژه‌ها را به شرح زیر آورده است:

چرخ‌ماهور: BMX, bicycle motocross

نوعی دوچرخه‌سواری در مسیر طراحی‌شده و آمادۀ غیرکوهستانی شبیه به مسیر موتورماهور

تن‌رزم: Bodycombat

مجموعه تمرین‌های آمادگی جسمانی که برگرفته از هنرهای رزمی است و در آن به حریف فرضی مشت و لگد می‌زنند

تک: attack

حرکت تهاجمی که با راست شدن دست آغاز می‌شود و در آن هدف حریف به‌طور مداوم تهدید می‌شود

پاکوب: appel (fr.)

کوبیدن سینۀ پای پیشین به زمین با هدف تحریک حریف یا متوقف کردن موقت بازی

پامشت: kick boxing (مترادف: پامشت‌زنی، مشت‌زنی تایلندی Thai boxing)

نوعی مشت‌زنی که در آن ورزشکاران مجازند هم با دست‌های دستکش‌دار و هم با پاهای برهنه ضربه بزنند

پایار: fin, flipper, swim fin, bifin, sterefin

نوعی کفش پلاستیکی یا لاستیکی تخت و بزرگ شبیه به پای اردک که از آن برای غواصی و در مواردی برای شنا استفاده می‌شود

پس‌گام: drop step

در بسکتبال، گام کوتاهی که برای جا گذاشتن مدافع تیم حریف به عقب برداشته می‌شود

پله‌‌ورزی: stepping

انجام نرمش‌های موزون با استفاده از پله و سکو

تاخت ‌زدن: switch

در بسکتبال، حرکتی که در آن دو مدافع بازیکنان مهاجمی را که تحت پوشش دارند با هم عوض می‌کنند

