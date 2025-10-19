چند واژه مصوب ورزشی
چند واژۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسبت روز تربیتبدنی و ورزش مرور شده است.
گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی این واژهها را به شرح زیر آورده است:
چرخماهور: BMX, bicycle motocross
نوعی دوچرخهسواری در مسیر طراحیشده و آمادۀ غیرکوهستانی شبیه به مسیر موتورماهور
تنرزم: Bodycombat
مجموعه تمرینهای آمادگی جسمانی که برگرفته از هنرهای رزمی است و در آن به حریف فرضی مشت و لگد میزنند
تک: attack
حرکت تهاجمی که با راست شدن دست آغاز میشود و در آن هدف حریف بهطور مداوم تهدید میشود
پاکوب: appel (fr.)
کوبیدن سینۀ پای پیشین به زمین با هدف تحریک حریف یا متوقف کردن موقت بازی
پامشت: kick boxing (مترادف: پامشتزنی، مشتزنی تایلندی Thai boxing)
نوعی مشتزنی که در آن ورزشکاران مجازند هم با دستهای دستکشدار و هم با پاهای برهنه ضربه بزنند
پایار: fin, flipper, swim fin, bifin, sterefin
نوعی کفش پلاستیکی یا لاستیکی تخت و بزرگ شبیه به پای اردک که از آن برای غواصی و در مواردی برای شنا استفاده میشود
پسگام: drop step
در بسکتبال، گام کوتاهی که برای جا گذاشتن مدافع تیم حریف به عقب برداشته میشود
پلهورزی: stepping
انجام نرمشهای موزون با استفاده از پله و سکو
تاخت زدن: switch
در بسکتبال، حرکتی که در آن دو مدافع بازیکنان مهاجمی را که تحت پوشش دارند با هم عوض میکنند