حضور غرفه ملی نشر ایران در «نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۲۶»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ پس از گفت‌وگو با مدیران نمایشگاه کتاب فرانکفورت بیان کرد: بر اساس توافق‌های صورت‌گرفته، نشر ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۲۶ به صورت گسترده و در قالب غرفه ملی حضور خواهد داشت.

ایوب دهقان‌کار در سومین روز برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۲۵ با مدیران نمایشگاه کتاب فرانکفورت دیدار و گفت‌وگو کرد.

او گفت: این حضور گامی موثر برای معرفی ظرفیت‌های صنعت نشر کشور و تقویت تعاملات فرهنگی ایران با سایر کشورها به شمار می‌رود.

مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه نمایشگاه کتاب فرانکفورت به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رویداد جهانی در عرصه نشر گفت: این حضور می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های بین‌المللی، ترجمه متقابل آثار و گسترش گفت‌وگوی فرهنگی میان ایران و دیگر ملت‌ها باشد.

او ادامه داد: در جریان این نشست، دو طرف بر حضور متقابل در نمایشگاه‌های کتاب تهران و فرانکفورت و تبادل تجربیات در حوزه نشر تاکید کردند. مدیران نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز از تمایل خود برای تقویت مشارکت با ناشران ایرانی و حضور فعال در ادوار آتی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر دادند.

دهقان‌کار در پایان با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای حضور ایران در نمایشگاه فرانکفورت ۲۰۲۶ اظهار کرد: نشر ایران با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان نهادهای مرتبط، درصدد است تصویری شایسته از فرهنگ و ادبیات ایرانی و توانمندی‌های صنعت نشر کشور در این رویداد بین‌المللی ارائه دهد؛ از این رو در روزهای آتی برنامه‌های لازم برای حضور شایسته نشر ایران در این رویداد بین‌المللی را به اهالی فرهنگ اعلام خواهیم کرد تا زمان کافی برای مشورت و تصمیم‌گیری نهایی داشته باشیم.

