شماره نهم مجله خردورزی منتشر شد

نهمین شماره مجله علوم اجتماعی «خردورزی» با جلدی تکان‌دهنده و پرسشی تأمل‌برانگیز روانه بازار نشر شد که به کالبدشکافی نظم جهانی جنایت و مکانیسم‌های علمی سکوت جهانی در برابر فاجعه غزه می‌پردازد.

به گزارش ایلنا، این شماره که به مدیرمسئولی رفیع‌الدین اسماعیلی و سردبیری مجید رحیمی منتشر شده، با رویکردی بین‌رشته‌ای به مهم‌ترین مسائل روز جهان از جمله نسل‌کشی در فلسطین، سفیدشویی رسانه‌ای، نقش هوش مصنوعی در ویرایش حقیقت و فروپاشی روشنفکری غرب‌گرا پرداخته است و  شامل شش پرونده با عناوین:

➖محاصرۀ ذهن

➖آناتومی هویت

➖سپهر حقیقت

➖نقشه‌ی مرگ

➖شورش اطلاعات

➖مقاومت زنانه؛ می‌باشد.

جلد تکان‌دهنده؛ تصویری از سکوت جهانی

جلد شماره نهم خردورزی، تصویر کودکی اشک‌آلود را نشان می‌دهد که پشت صفحه یک موبایل محبوس شده؛ نمادی از چگونگی خاموش کردن ۸ میلیارد انسان در برابر جنایت. این تصویر با پرسش «چگونه ۸ میلیارد انسان را خاموش کردند؟» مخاطب را به تأمل در سکوت جهانی دعوت می‌کند.

 

نظم جهانی جنایت؛ کاوشی بین‌رشته‌ای

مجله خردورزی با عنوان «نظم جهانی جنایت»، کاوشی بین‌رشته‌ای در مکانیسم‌های علمی سکوت جهانی ارائه می‌دهد و به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه جهان در برابر کشتار کودکان غزه ساکت ماند.

از مصاحبه‌ها و مقالات تخصصی این شماره:

