بهره برداری از پروژه تولید ۵۰کیلو وات برق در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

به گزارش ایلنا، وحید بختیاری، مدیر اداره خدمات و پشتیبانی مرکز تحقیقات کامپیوتری کامپیوتری علوم اسلامی امروز یکشنبه ۲۷مهرماه در آیین افتتاح فاز اول پروژه احداث و راه اندازی نیروگاه تولید برق خورشیدی و تأمین برق خودمصرفی مراکز حوزوی در کشور در گفت وگو با خبرنگاران اظهارکرد: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی پیشگام در تولید نرم افزارهای علوم اسلامی این بار به عنوان یکی از پیشگامان مراکز و دستگاه‌های فرهنگی و حوزوی؛ در راستای اجرای مصوبات هیئت محترم وزیران برای کاهش مصرف برق و تأمین بخشی از نیاز انرژی مرکز خود اقدام به این مهم نموده است.

مدیر اداره خدمات و پشتیبانی این مرکز اعلام کرد: فاز نخست با ظرفیت ۵۰ کیلووات وارد مدار شهری شده و فاز دوم آن نیز طی تا ماه آینده آغاز خواهد شد.

وی جزئیات برنامه این مرکز برای تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز خود را تشریح کرد و با اشاره به دلایل اجرای این پروژه افزود: پیرو نامه هیئت محترم وزیران در مورد کاهش مصرف برق دستگاه‌های اجرایی و همچنین لزوم تأمین برق مورد نیاز سازمان‌ها از طریق خودمصرفی، مرکز تحقیقات کامپیوتری از سال ۱۴۰۴ تصمیم به اجرای این طرح گرفت.

این مقام مسئول در مرکز نور بیان کرد: عملیات اجرایی فاز اول از اوایل خردادماه آغاز شد و با تلاش شبانه‌روزی همکاران، موفق شدیم در اوایل مهرماه این فاز را به میزان ۵۰ کیلووات به بهره‌برداری برسانیم. این میزان، نیمی از بخش تکلیفی تعیین‌شده برای مرکز ما را پوشش می‌دهد.

آغاز فاز دوم با هدف عبور از ظرفیت تکلیفی

مدیر اداره خدمات و پشتیبانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در ادامه به برنامه‌های توسعه‌ای این طرح اشاره کرد و گفت: ان‌شاءالله فاز دوم پروژه نیز از چند روز آینده استارت خواهد خورد تا بتوانیم علاوه بر تأمین باقی‌مانده تعهدات خود، ظرفیتی بیشتر از سهمیه مکلفی را به تولید برسانیم.

بختیاری در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره جزئیات فاز دوم اظهار کرد: بنا داریم در فاز دوم، ۷۵ کیلووات دیگر برق تأمین کنیم. با بهره‌برداری از این بخش، در مجموع ۱۲۵ کیلووات برق را وارد مدار خواهیم کرد که این میزان، بیشتر از سهمیه مکلفی است که بر عهده دستگاه ما قرار گرفته است.

گفتنی است، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) در سال ۱۳۶۸ به دستور مقام معظم رهبری با هدف پیشرانی در عرصه فناوری‌های نوین و به خدمت گرفتن فناوری اطلاعات در علوم اسلامی و انسانی تأسیس شد و امروز در عرصه راه اندازی پنل‌های خورشیدی و برق خودمصرفی به عنوان یک نهاد حوزوی پیشگام است.

همچنین در این مراسم محمد مجاور، مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان قم، ضمن تبریک به مدیران و دست اندرکاران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، این حرکت پیشگامانه مرکز نور را بخشی از یک راهبرد کلان و موفق در سطح استان قم برای گذار به انرژی‌های پاک توصیف کرد.

