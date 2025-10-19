فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مشاور» بزودی از شبکه دو سیما

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه دو، فصل جدید این مجموعه در ۲۰ قسمت تولید شده و با روایتی اجتماعی و انسانی، به بررسی مسائل روز خانواده ایرانی می‌پردازد. در این فصل، قصه از زاویه دید امیرحسین حسینی، روحانی جوانی روایت می‌شود که با عنوان «مشاور خانواده» در مسجد محله‌ای قدیمی در تهران مستقر است. هر قسمت از این مجموعه، داستانی مستقل از مراجعان حاج‌آقا حسینی دارد که با دغدغه‌ها، چالش‌ها و امیدهای زندگی امروز گره خورده‌اند.

«مشاور» با نگاهی متفاوت به نقش گفت‌وگو، همدلی و مشاوره در حل مشکلات خانوادگی، تلاش دارد تصویرگر روابط انسانی و عاطفی در بستر زندگی معاصر ایرانی باشد.

در این مجموعه بازیگرانی چون امیرحسین صدیق، مهران رجبی، نیلوفر شهیدی، شهین تسلیمی، خسرو شهراز، رحیم نوروزی، سیروس همتی و جمعی دیگر از هنرمندان شناخته‌شده حضور دارند.

فصل دوم «مشاور» به‌زودی با نگاهی تازه به مفاهیم خانواده، اخلاق و ارتباط اجتماعی، در جدول پخش شبکه دو قرار خواهد گرفت.

