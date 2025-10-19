به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت معصومه کرباسی، نخستین شهیده ایرانی راه قدس، آیین گرامیداشتی با عنوان «نور ماه» روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن قصر شیرین این موزه برگزار خواهد شد.

در این مراسم، فرهمندپور و خانواده شهیده کرباسی حضور خواهند داشت و از مقام والای این بانوی شهیده تجلیل به عمل می‌آید.

گفتنی است هدف از برگزاری این آیین، تبیین نقش زنان ایران اسلامی در عرصه مقاومت، مجاهدت و دفاع از آرمان‌های قدس شریف است

