خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روایت ایثار و مقاومت بانوی شهیده راه قدس در ویژه‌برنامه «نور ماه» موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

روایت ایثار و مقاومت بانوی شهیده راه قدس در ویژه‌برنامه «نور ماه» موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
کد خبر : 1702081
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت سالروز شهادت نخستین شهیده ایرانی راه قدس، معصومه کرباسی، آیین گرامیداشتی با حضور جمعی از مسئولان، خانواده معظم شهدا و بانوان فعال فرهنگی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت معصومه کرباسی، نخستین شهیده ایرانی راه قدس، آیین گرامیداشتی با عنوان «نور ماه» روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن قصر شیرین این موزه برگزار خواهد شد.

در این مراسم، فرهمندپور و خانواده شهیده کرباسی حضور خواهند داشت و از مقام والای این بانوی شهیده تجلیل به عمل می‌آید.

گفتنی است هدف از برگزاری این آیین، تبیین نقش زنان ایران اسلامی در عرصه مقاومت، مجاهدت و دفاع از آرمان‌های قدس شریف است

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ