رایزنان فرهنگی، نمایندگان دیپلماسی گردشگری ایران/ همکاری با وزارت میراثفرهنگی برای ارتقای تصویر ایران در دنیا
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه رایزنان فرهنگی نمایندگان دیپلماسی گردشگری ایران در دنیا هستند، بر اهمیت همکاری راهبردی برای ارتقای تصویر ایران در دنیا تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، نشست محمد مهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنان فرهنگی اعزامی به خارج از کشور با سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد برگزار شد.
در این مراسم، محمد مهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با اشاره به ارتباط نزدیک این سازمان با حوزههای ماموریتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیان کرد: ما رابطهای عمیق و راهبردی با این وزارتخانه داریم و در تلاش هستیم تا از این همافزایی برای ارتقای تصویر ایران در جهان استفاده کنیم.
او با تاکید بر اهمیت بهبود تصویر ایران در افکار عمومی جهان، افزود: تجربهای که در دعوت از اینفلوئنسرها داشتیم، نشان داد که حضورشان تاثیر بسزایی در جذب گردشگر داشت و بر اساس رصدی که صورت گرفت حجم گردشگران در برخی کشورها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت.
ایمانیپور معرفی فرهنگ و تمدن ایرانیاسلامی را از ماموریتهای اصلی سازمان متبوع خود برشمرد و گفت: ایران اسلامی با پیشینه تاریخی کهن، همواره مورد توجه بوده و رایزنان فرهنگی باید این غنا را به شکلی موثر منتقل کنند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه به صادرات خدمات و محصولات فرهنگی بهعنوان یکی از تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: صنایعدستی ایرانی از مهمترین حوزههای صادرات فرهنگی است که باید در اولویت رایزنیهای فرهنگی قرار گیرد.
او در بخش دیگری از سخنانش، رایزنان فرهنگی را نمایندگان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حوزه دیپلماسی فرهنگی و گردشگری دانست و تاکید کرد: بازاریابی گردشگری دو رکن اصلی تولید محتوا و عرضه دارد. تولید محتوا بر عهده این وزارتخانه است، اما عرضه و معرفی آن وظیفه ذاتی رایزنان فرهنگی در خارج از کشور است. انتظار داریم در برنامه بازاریابی گردشگری، این موضوع را مدنظر داشته باشید.
ایمانیپور همچنین بر ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای جذب گردشگر اساره کرد و دبیرخانه شورای ملی ایرانیان خارج از کشور را ظرفیت مهمی در این زمینه دانست.
او در پایان با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت: در شرایط جنگ نرم، دیپلماسی عمومی و فرهنگی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، نیازمند مجاهدت بیشتر در حوزه فرهنگی هستیم. امیدوارم حضور رایزنان فرهنگی در نمایندگیهای خارج از کشور به تقویت روابط فرهنگی و جذب بیشتر گردشگران منجر شود.
در ادامه رایزنهای فرهنگی حاضر در جلسه به ارائه نظرات، پیشنهادها و برنامههای خود پرداختند.
حضور فعال در نمایشگاههای تخصصی گردشگری و جشنوارههای بینالمللی، ارائه تسهیلات برای جذب گردشگر، ساماندهی تورها و ارائه خدمات استاندارد، تولید محتوای جذاب و هنری مطابق با ذایقه بینالمللی، تقویت و فعال کردن استانها، تعریف برنامه و بودجه برای کشورهای هدف و پاسخگویی رایزنهای فرهنگی به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، حضور ۱۸۸ اینفلئونسر، گروههای مستندسازی و رسانه طی سه سال گذشته، ارائه تصویری روشن از ایران امروز به کشورهای هدف، از جمله نکات مطرح شده در جلسه بود.
صنایعدستی، نقطه روایت برای تصویرسازی ایران
در بخش دیگری از این نشست مریم جلالی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی، صنایعدستی را نقطه روایی برای تصویرسازی از ایران عنوان کرد و افزود: ما ۱۷ شهر و روستای جهانی صنایعدستی داریم که در کنار روستاها و ثبتهای میراثی میتواند بهانهای برای روایت سازی، ارتباطات، گفتوگو، قصهسازی و معنا سازی باشد.
جلالی با بیان اینکه مزیت رقابتی برای هنر ایرانی وجود دارد، به اهمیت تقویت ارتباطات و شبکهسازی با کشورهای همسایه تاکید و از شکلگیری این ارتباط میان ده استان مرزی با کشورهای همسایه برای صادرات صنایعدستی خبر داد.