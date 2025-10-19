کردستان؛ یک مدل راهبردی برای انسجام ملی و توسعه پایدار فرهنگی
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: استان کردستان، با تاریخچه تمدنی چند هزارساله، میراثفرهنگی برجسته و تنوع زیستمحیطی بینظیر، نقشی راهبردی در شکلدهی به هویت ملی و انسجام اجتماعی ایران ایفا میکند. سفر اخیر اینجانب به این استان، افزون بر یک بازدید میدانی، فرصتی برای تحلیل علمی و سیاستگذاری راهبردی ظرفیتهای بالفعل و بالقوه آن فراهم آورد و امکان بررسی نقش کردستان در تقویت انسجام ملی، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را مهیا ساخت.
به گزارش ایلنا، در جریان این سفر، از پروژه گردشگری قشلاق – گریزه و مجموعهای از طرحهای در دست اجرا و نیمهتمام در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بازدید کردم. همچنین علاوه بر افتتاح پارک ۳۲ هکتاری نیشتمان در نشست شورای اداری استان کردستان، دیدار با سرمایهگذاران و فعالان صنایعدستی و گردشگری و بازدید از جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان، زمینه گفتوگو و تبادل نظر درباره فرصتها و چالشهای توسعه استان فراهم شد.
در بستر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران، انسجام ملی و چسبندگی اجتماعی ضرورتی بنیادین و پیششرط پایداری توسعه است. انسجام اجتماعی، به مثابه سرمایه اجتماعی، نقش حیاتی در ارتقای تابآوری جامعه، مدیریت بحران و ایجاد وفاق سیاسی ایفا میکند. کردستان، با تاریخ طولانی همزیستی مسالمتآمیز و مشارکت فعال اجتماعی، نمونهای برجسته از توان بالقوه استانها برای ایجاد وفاق و همدلی ملی است. شبکههای اجتماعی و فرهنگی این استان میتوانند الگویی برای ارتقای مشارکت شهروندان و تقویت سیاستهای کلان ملی باشند.
یکی از محورهای اساسی این سفر، بررسی عدالت اجتماعی و توزیع متوازن قدرت، منزلت و فرصتها بود. کردها، همانند سایر شهروندان، حق دارند در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشارکت عادلانه و فعال داشته باشند. تحقق عدالت اجتماعی، بویژه در دسترسی به منابع و فرصتهای مدیریتی، پیششرط بهرهبرداری کامل از سرمایه انسانی و فرهنگی استان است. بدون رعایت این اصل، هیچ سیاست توسعهای نمیتواند پایدار و فراگیر باشد. عدالت اجتماعی و توسعه پایدار دو مؤلفه مکملاند که در حوزههایی چون توسعه فرهنگی، گردشگری و توانمندسازی جوامع محلی جلوهای ویژه مییابند.
کردستان، علاوه بر سرمایه انسانی و فرهنگی، دارای ظرفیتهای طبیعی و گردشگری کمنظیر است. کوهها، درهها، رودخانهها و پارکهای ملی، از جمله پارک جنگلی و گردشگری نیمشتان، مجموعهای از منابع زیستمحیطی و جاذبههای علمی و طبیعی را تشکیل میدهند. مدیریت علمی و راهبردی این منابع میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی، اشتغال مولد و ارتقای رفاه اجتماعی شود و در عین حال جایگاه ایران را به عنوان کشوری متنوع از نظر طبیعی و فرهنگی در سطح بینالمللی تثبیت کند.
از منظر میراثفرهنگی و تاریخی، کردستان جلوهای از غنای فرهنگی و هویت تاریخی ایران است. آثار تاریخی چون مساجد جامع، خانههای سنتی و بناهای ارزشمند معماری، گواهی بر عمق تمدنی استان هستند.
صنایعدستی زنان کرد، از فرشبافی تا بافتهای سنتی و هنرهای تزئینی، علاوه بر ارزش اقتصادی، حامل میراث فرهنگی و آموزشی پایدارند. حفاظت علمی و بهرهبرداری راهبردی از این میراث، با تثبیت جایگاه کردستان به عنوان قطب فرهنگی ایران، آن را به الگویی برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی در سطح جهانی بدل میکند. تحقق این هدف، نیازمند سیاستهای حمایتی مبتنی بر علم مدیریت، آموزش تخصصی و برنامهریزی میانبخشی است تا هم منزلت اجتماعی تولیدکنندگان محلی ارتقا یابد و هم اقتصاد فرهنگی استان تقویت شود.
در بعد مدیریت توسعهای و استراتژیک، تبدیل ظرفیتهای بالقوه کردستان به فرصتهای بالفعل مستلزم برنامهریزی میانبخشی، استفاده از دادهها و شاخصهای علمی و ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و جوامع محلی است. رویکردهای مبتنی بر شواهد و مشارکت فعال شهروندان، مسیر تحقق توسعه پایدار و ارتقای جایگاه ملی استان را هموار میسازد.
کردستان، با هویت فرهنگی منحصربهفرد، میراث تاریخی غنی و منابع طبیعی گسترده، نماد تلفیق هویت محلی و انسجام ملی ایران است. این استان میتواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد؛ الگویی که در آن توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و حفاظت از میراثفرهنگی در چهارچوبی علمی، استراتژیک و میانبخشی تحقق مییابد. سرمایهگذاری هدفمند در فرهنگ، هنر و طبیعت کردستان، در حقیقت سرمایهگذاری در انسجام ملی و آینده ایران است. کردستان به عنوان نمونهای عملی از تلفیق هویت محلی و ملی، با توانمندسازی جوامع محلی، توسعه پایدار گردشگری و ارتقای عدالت اجتماعی، الگویی هماهنگ از توسعه ارائه میدهد که هم برای ایران و هم در عرصه بینالمللی قابل الگوگیری است.
سفر به کردستان یادآور شد که انسجام ملی، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی سه رکن تفکیکناپذیر پیشرفت ایران هستند. کردستان، با ظرفیتهای انسانی، طبیعی و فرهنگی خود، نهتنها بخشی از هویت ملی ایران است بلکه پیامآور فرهنگ، همزیستی و توسعه راهبردی کشور در سطح جهانی خواهد بود. آینده کردستان، آیندهای است مبتنی بر مدیریت علمی، استراتژیک و میانبخشی که تصویری از ایران توانمند، متحد و پایدار را به جهان عرضه میکند.