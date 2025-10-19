به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی خانه موسیقی ایران، مراسم آغاز به‌کار کانون موسیقی نواحی خانه موسیقی ایران روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ساعت ۱۷:۳۰ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور هنرمندان و علاقه‌مندان موسیقی همراه خواهد بود و علاوه بر اجرای گروه‌های موسیقی نواحی کشور، از بانو گوهر (صبح‌نسا دهقان) و نیز یک ناشر در حوزه موسیقی نواحی تقدیر به عمل می‌آید.

کانون موسیقی نواحی با هدف پاسداشت، ترویج و حمایت از میراث غنی موسیقی اقوام ایرانی آغاز به کار می‌کند و تلاش دارد بستری برای معرفی، پژوهش و حمایت از هنرمندان این حوزه فراهم آورد.

این برنامه در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی، بوستان هنرمندان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/