مراسم آغاز بهکار کانون موسیقی نواحی برگزار میشود
تقدیر از بانو گوهر
مراسم آغاز بهکار کانون موسیقی نواحی خانه موسیقی ایران با تقدیر از بانو گوهر، ۳۰ مهر ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی خانه موسیقی ایران، مراسم آغاز بهکار کانون موسیقی نواحی خانه موسیقی ایران روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ساعت ۱۷:۳۰ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
این مراسم با حضور هنرمندان و علاقهمندان موسیقی همراه خواهد بود و علاوه بر اجرای گروههای موسیقی نواحی کشور، از بانو گوهر (صبحنسا دهقان) و نیز یک ناشر در حوزه موسیقی نواحی تقدیر به عمل میآید.
کانون موسیقی نواحی با هدف پاسداشت، ترویج و حمایت از میراث غنی موسیقی اقوام ایرانی آغاز به کار میکند و تلاش دارد بستری برای معرفی، پژوهش و حمایت از هنرمندان این حوزه فراهم آورد.
این برنامه در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی، بوستان هنرمندان برگزار میشود.