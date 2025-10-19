«پونگو، اسپایک و تایک» به بخش مسابقه جشنواره فیلم ویژن روسیه راه یافت

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «پونگو، اسپایک و تایک» به نویسندگی و کارگردانی میثم شمسی و تهیه‌کنندگی امیرمحمد عسگری به بخش مسابقه هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه ویژن در کشور روسیه راه یافت.

جشنواره بین‌المللی ویژن VISIONt، در سال ۲۰۰۷ تأسیس شد. این رویداد با شعار «دیدگاه خود را از جهان نشان دهید!» نوعی فراخوان برای هر کارگردان جوان است تا دیدگاه خود را به شکل بصری ترجمه کرده و آن را با جهان به اشتراک بگذارد. ویژن، معتقد است که هر فیلم منحصربه‌فرد و برای دسته خاصی از مخاطبان جذاب است؛ به همین دلیل برنامه این جشنواره، همیشه خاص است.

هجدهمین دوره این رویداد ۱۸ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ تا مهر تا ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در روسیه برگزار می‌شود.

«پونگو، اسپایک و تایک» درباره دختربچه‌ای به نام مریم است که تصمیم دارد جلوی یک فاجعه انسانی را بگیرد.

علیرضا درویش، امیرمحمد عسگری، صابر رشیدی، ضحا رجایی و علی درخشنده در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر را مینروافیلم با مدیریت الهه گودرزی برعهده دارد.

عوامل فیلم «پونگو، اسپایک و تایک» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: میثم شمسی، تهیه‌کننده: امیرمحمد عسگری، تهیه‌کننده اجرایی: امیر ندیری، مدیر فیلم‌برداری: امیر پورحکمت، مدیر صدابرداری: سید مجید میرهمایونی، تدوین: نوشین بهرامپور، دستیار یک کارگردان: الهه سادات انتظار، منشی صحنه: مهتاب رضوی، طراح و اجرای گریم: نفس چگینی، طراح لباس: نیما باقی، مدیر تولید: عارف صادق، مدیر صحنه: زهرا محمدمرادی، دستیار صحنه: فاطمه زینعلی، دستیاران تصویر: نیما باقی و احد افسر، دستیار صدا: مهیار مصیب‌زاده، پشتیبانی فنی: اشک خونی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

