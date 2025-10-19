روایت زندگی «ناصر تقوایی» در مستندی از رادیو فرهنگ

به گزارش ایلنا، حمیرا فرانی در مستندفرهنگ امروز از صدای زنده یاد «ناصر تقوایی» در روایت داستان زندگی خودش استفاده کرده که از فراز و فرودهای زندگی شخصی و حرفه‌ای‌ این هنرمند تازه درگذشته و چگونگی ورودش به دنیای سینما سخن می‌گوید.

ناصر تقوایی، فیلم‌ساز، عکاس و نویسنده و از مهم‌ترین چهره‌های مؤلف و تأثیرگذار در تاریخ سینمای ایران ، متولد ۲۲ تیر ۱۳۲۰ در آبادان، از چهره‌های مؤلف و جریان‌ساز در تاریخ سینمای ایران بود که ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در ۸۴ سالگی درگذشت. او فعالیت خود را با ساخت مستندهایی همچون «تاکسی‌متر»، «مشهد قالی»، «باد جن» و «اربعین» آغاز کرد و از همان آغاز، دغدغه‌ی تصویر واقعیت و انسان معاصر را در آثارش نهادینه ساخت.

تقوایی با سریال ماندگار «دایی‌جان ناپلئون» (۱۳۵۵)، بر اساس اثر ایرج پزشکزاد، به شهرتی بی‌سابقه در میان مردم دست یافت؛ اثری که هنوز پس از گذشت چند دهه در ذهن جمعی جامعه ایرانی زنده است و به‌عنوان یکی از قله‌های اقتباس ادبی در تلویزیون ایران شناخته می‌شود.

او نخستین فیلم بلند خود را با عنوان «آرامش در حضور دیگران» (۱۳۴۷) بر پایه نوشته‌ی غلامحسین ساعدی ساخت که شیر نقره‌ای جشنواره ونیز را برایش به ارمغان آورد. سپس با فیلم‌های «صادق کرده» (۱۳۵۱) و «نفرین» (۱۳۵۲) مسیر فیلم‌سازی مؤلف، با نگاهی انتقادی و تجربه‌گرایانه را تثبیت کرد.

«ناخدا خورشید» (۱۳۶۵) با اقتباس آزاد از «داشتن و نداشتن» ارنست همینگوی، تحسین منتقدان داخلی و خارجی را برانگیخت و جایزه‌ی پلنگ برنزی جشنواره لوکارنو را برای سینمای ایران به ارمغان آورد. فیلم‌های «ای ایران» (۱۳۶۸) و «کاغذ بی‌خط» (۱۳۸۰) نیز ادامه‌ی نگاه اجتماعی و انسانی او به‌حساب می‌آیند که دغدغه‌ی هویت و روابط انسانی در آن‌ها پررنگ است.

از دیگر فعالیت‌های شاخص او، نگارش فیلمنامه‌ی «کوچک جنگلی» بود که تولیدش نیمه‌تمام ماند اما متن سه‌جلدی آن بعدها منتشر شد و اهمیت پژوهشی یافت.

ناصر تقوایی با ذهنی دقیق و روایتی شاعرانه از واقعیت، در سینمای ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فیلم‌سازان مؤلف شناخته می‌شود.

برنامه رادیویی «مستند فرهنگ»امروز با نگاهی روایی به زندگی و آثار ناصر تقوایی، کارگردان فقید سینمای ایران، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود. در این مستند، حمیرا فراتی تهیه کننده و راوی برنامه با بهره‌گیری از صدای خودِ تقوایی، از مسیر پر فراز و فرود زندگی شخصی و هنری او سخن می‌گوید و به زندگی و میراث هنری ناصر تقوایی، فیلم‌ساز، عکاس و نویسنده‌ی برجسته‌ی سینمای ایران پرداخته با بهره‌گیری از آرشیو صوتی صدای تقوایی، با شیوه‌ای داستانی و خودگویانه، روایت مسیر زندگی و هنری او را از زبان خودش بازآفرینی کرده است. این مستند، نگاهی انسانی و درونی به چگونگی شکل‌گیری اندیشه‌های سینمایی خالق «ناخدا خورشید» دارد و به فراز و فرودهای زیست شخصی و حرفه‌ای او می‌پردازد.

« مستند فرهنگ» را ساعت۱۴:۳۰ از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز بشنوید.

