به گزارش ایلنا، کتاب امیررضا نظری دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش مسایل ایران کتاب با عنوان «روابط ایران و عربستان در دوره حسن روحانی» با تاییدیه حسن روحانی و مقدمه بیژن نامدار زنگنه توسط انتشارات جهان سیاست منتشر شد.

در معرفی این کتاب آمده است: «کتاب «روابط ایران و عربستان در دولت حسن روحانی» اثر امیررضا نظری، نگاهی دقیق و مستند به پیچیدگی‌ها و فراز و نشیب‌های یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مناسبات سیاسی منطقه‌ای در دهه اخیر دارد. این کتاب با بررسی تحولات دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان دو کشور در دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی، کوشیده است تا ریشه‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در روابط ایران و عربستان را به تصویر بکشد.

نویسنده در این اثر، ضمن تحلیل رخدادهای کلیدی و تصمیمات راهبردی دولت روحانی، تأثیرات تحریم‌ها، بحران‌های منطقه‌ای و رقابت‌های ایدئولوژیک را بر مناسبات دو کشور بررسی می‌کند. همچنین، این کتاب با توجه به اسناد، سخنرانی‌ها و دیدگاه‌های مقامات ایرانی و عربستانی، تصویری جامعه از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها، گفت‌وگوهای دیپلماتیک و موانع پیش رو ارائه می‌دهد.

خوانندگان این کتاب می‌توانند با مطالعه‌ی آن، به درک بهتری از پیچیدگی‌های سیاست خارجی ایران و منطقه خاورمیانه در یابند و روندهای تأثیرگذار بر امنیت و ثبات منطقه را تحلیل کنند.»

