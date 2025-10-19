خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«روابط ایران و عربستان در دوره حسن روحانی» در کتابفروشی‌ها

«روابط ایران و عربستان در دوره حسن روحانی» در کتابفروشی‌ها
کد خبر : 1701960
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب امیررضا نظری با عنوان «روابط ایران و عربستان در دوره حسن روحانی» با تاییدیه حسن روحانی و مقدمه بیژن نامدار زنگنه توسط انتشارات جهان سیاست منتشر شد.

به گزارش ایلنا، کتاب امیررضا نظری  دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش مسایل ایران کتاب با عنوان «روابط ایران و عربستان در دوره حسن روحانی» با تاییدیه حسن روحانی و مقدمه بیژن نامدار زنگنه  توسط انتشارات  جهان سیاست منتشر شد.

در معرفی این کتاب آمده است: «کتاب «روابط ایران و عربستان در دولت حسن روحانی» اثر امیررضا نظری، نگاهی دقیق و مستند به پیچیدگی‌ها و فراز و نشیب‌های یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مناسبات سیاسی منطقه‌ای در دهه اخیر دارد. این کتاب با بررسی تحولات دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان دو کشور در دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی، کوشیده است تا ریشه‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در روابط ایران و عربستان را به تصویر بکشد.

نویسنده در این اثر، ضمن تحلیل رخدادهای کلیدی و تصمیمات راهبردی دولت روحانی، تأثیرات تحریم‌ها، بحران‌های منطقه‌ای و رقابت‌های ایدئولوژیک را بر مناسبات دو کشور بررسی می‌کند. همچنین، این کتاب با توجه به اسناد، سخنرانی‌ها و دیدگاه‌های مقامات ایرانی و عربستانی، تصویری جامعه از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها، گفت‌وگوهای دیپلماتیک و موانع پیش رو ارائه می‌دهد.

خوانندگان این کتاب می‌توانند با مطالعه‌ی آن، به درک بهتری از پیچیدگی‌های سیاست خارجی ایران و منطقه خاورمیانه در یابند و روندهای تأثیرگذار بر امنیت و ثبات منطقه را تحلیل کنند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ