به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فهرست ۱۵ فیلم کوتاه هوش مصنوعی راه یافته به بخش بین‌الملل این دوره جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

مورچه و طعمه / هیون یو کیم / کره جنوبی

به خانه رسیدن / ژی‌شیانگ یه / چین

کبوتر سفید/ برکای الک / ترکیه

دره/ خوآن زبال / آرژانتین

آخرین بطری/ آکورسیو گرافئو / ایتالیا

خوب، بد و خونخوار – چهار سوار / جان کالنینگ / ایالات متحده

سپیده‌دم/ لی شو / چین

فراتر از قلم/ لیو سی‌یوان / چین

یک سگ، یک پسر/ کی‌می لو / چین

پاکیزه/ یی‌هانگ یانگ / چین

غبار در آفتاب/ گه فنگ / چین

سباستین در رویا/ ام‌جی ژنگ / چین

شبان/ البرز پورصیاد / ایران

آخرین جرم/ محمد امین صمدی / ایران

پست اکستینشنیسم/ محمد امین طروقی / ایران

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

