معرفی فیلمهای «هوش مصنوعی» بخش بینالملل جشنواره فیلم کوتاه تهران
اسامی فیلمهای کوتاه راه یافته به بخش هوش مصنوعی مسابقه بینالملل چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، فهرست ۱۵ فیلم کوتاه هوش مصنوعی راه یافته به بخش بینالملل این دوره جشنواره به شرح زیر اعلام شد:
مورچه و طعمه / هیون یو کیم / کره جنوبی
به خانه رسیدن / ژیشیانگ یه / چین
کبوتر سفید/ برکای الک / ترکیه
دره/ خوآن زبال / آرژانتین
آخرین بطری/ آکورسیو گرافئو / ایتالیا
خوب، بد و خونخوار – چهار سوار / جان کالنینگ / ایالات متحده
سپیدهدم/ لی شو / چین
فراتر از قلم/ لیو سییوان / چین
یک سگ، یک پسر/ کیمی لو / چین
پاکیزه/ ییهانگ یانگ / چین
غبار در آفتاب/ گه فنگ / چین
سباستین در رویا/ امجی ژنگ / چین
شبان/ البرز پورصیاد / ایران
آخرین جرم/ محمد امین صمدی / ایران
پست اکستینشنیسم/ محمد امین طروقی / ایران
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.