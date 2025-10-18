خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
معرفی فیلم‌های «هوش مصنوعی» بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران

کد خبر : 1701752
اسامی فیلم‌های کوتاه راه یافته به بخش هوش مصنوعی مسابقه بین‌الملل چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فهرست ۱۵ فیلم کوتاه هوش مصنوعی راه یافته به بخش بین‌الملل این دوره جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

مورچه و طعمه / هیون یو کیم / کره جنوبی

به خانه رسیدن / ژی‌شیانگ یه / چین

کبوتر سفید/ برکای الک / ترکیه

دره/ خوآن زبال / آرژانتین

آخرین بطری/ آکورسیو گرافئو / ایتالیا

خوب، بد و خونخوار – چهار سوار / جان کالنینگ / ایالات متحده

سپیده‌دم/ لی شو / چین

فراتر از قلم/ لیو سی‌یوان / چین

یک سگ، یک پسر/ کی‌می لو / چین

پاکیزه/ یی‌هانگ یانگ / چین

غبار در آفتاب/ گه فنگ / چین

سباستین در رویا/ ام‌جی ژنگ / چین

شبان/ البرز پورصیاد / ایران

آخرین جرم/ محمد امین صمدی / ایران

پست اکستینشنیسم/ محمد امین طروقی / ایران

 

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
