رالی تور گردشگری خانوادگی کارکنان پلیس راهور فراجا برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این رویداد روز جمعه 25 مهر ماه 1404 با حضور سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا و محمدحسین صوفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و با حضور بیش از 110 خودرو و با شرکت اعضای خانواده کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا برگزار شد.

سردار سیدتیمور حسینی در مراسم آغازین این رالی گفت: امروز افتخار داریم در جمع خانواده کارکنان خوب، پرتلاش و صبور پلیس راهور کشور حضور داشته باشیم که در قالب رالی خانوادگی در زمینه رعایت قوانین، مسیریابی و نقشه خوانی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

او افزود: در این رالی که به لحاظ فنی در سطح بسیار بالایی قرار دارد، توانایی و مهارت نقشه‌خوانی، حرکت بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، رعایت دقیق تمامی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و انضباط در مسیر، از جمله معیارهای اصلی انتخاب برندگان است و در پایان، ۱۰ خانواده برتر بر اساس شاخص‌ها و آیتم‌های تعیین‌شده از سوی گروه داوران مجرب کانون جهانگردی و اتومبیلرانی انتخاب و معرفی می‌شوند.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به همکاری طولانی‌مدت پلیس راهور با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی گفت: بیش از یک دهه است که مسابقات رالی خانوادگی با مشارکت کانون برگزار می‌شود. یکی از مأموریت‌های اصلی و جدی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، ایجاد نشاط و شادابی در جامعه از طریق برگزاری برنامه‌هایی از این دست است که اتفاقا به طور مستقیم با مأموریت ذاتی پلیس راهور در زمینه ارتقای فرهنگ ترافیکی ارتباط دارد.

او با بیان اینکه همکاری خوب کانون و پلیس راهور می‌تواند ضمن ایجاد نشاط در جامعه و ارتقای فرهنگ ترافیکی و رانندگی ایمن در کشور، موجب جذب سرمایه‌های اجتماعی می‌شود، اظهار داشت: تجربه نشان داده اینگونه برنامه‌ها می‌توانند در نهایت به کاهش سوانح رانندگی و حفظ جان هموطنان در جاده‌ها منجر شوند.

سردار حسینی با اشاره به رالی تور کارکنان نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس 1404 تأکید کرد: پلیس راهور با بهره‌گیری از ظرفیت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و همکاری همه اقشار جامعه، می‌تواند نقش مؤثری در گسترش نشاط اجتماعی و ارتقای فرهنگ ترافیکی کشور ایفا کند. مطمئناً با تداوم این روند، شاهد کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی در جاده‌ها خواهیم بود.

او در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی داریم با همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این مسابقات را تسری دهیم و می‌توانیم در گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله دانشجویان، اعضای هیئت علمی و هر گروهی از جامعه که ابراز تمایل کنند، ساز و کار اجرای رالی‌ها را ایجاد کنیم.

محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز در این مراسم با بیان اینکه کانون از برگزاری رالی‌ها دو هدف اصلی را دنبال می‌کند گفت: ایجاد انبساط خاطر، آرامش و نشاط اجتماعی در بین شرکت‌کنندگان یکی از این اهداف و دیگری فراهم آوردن شرایط لازم برای جلب توجه عموم به اهمیت رعایت قواعد و قوانین راهنمایی و رانندگی و ترویج فرهنگ صحیح رانندگی است.

او افزود: با توجه به اینکه پلیس راهور ایجاد کننده قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است و در این رالی به عنوان مجری مشارکت دارد، یکی از اهداف ما تقدیر و تشکر از خدمات و تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس راهور است. چراکه نیروهای پلیس راهور فراجا تلاش می‌کنند نظم را در جامعه ایجاد، آرامش را برقرار و رانندگان را به رعایت اصول صحیح رانندگی ترغیب کنند.

شرکت‌کنندگان در این رویداد، پیمایش خود را از محل شهرک آزمایش آغاز و مسیرهای شهری تهران را طی کردند و در ادامه به خط پایان رسیدند.

