نشست هماندیشی کارگزاران منطقه یک کشوری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد
نشست هماندیشی کارگزاران صدور اسناد و مدارک بینالمللی رانندگی و خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در منطقه یک کشوری، با هدف همافزایی و یکپارچه سازی ارائه خدمات به متقاضیان در شهر تبریز برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، در این نشست که روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی کانون در سالن آمفیتئاتر هتل پارس ائلگلی تبریز برگزار شد، نمایندگان و کارگزاران چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان حضور داشتند و طی دو نوبت صبح و بعدازظهر به تبادل نظر، بررسی مسائل حوزه صدور اسناد بینالمللی و ارائه پیشنهادهای توسعهای پرداختند.
حوریوش عسکری مدیر صدور اسناد و مدارک بینالمللی در بخش نخست نشست، گزارشی از روند فعالیتها و عملکرد سالانه این حوزه ارائه کرد و کارگزاران نیز در ادامه دیدگاهها، چالشها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای فرآیند خدماتدهی مطرح کردند.
شهاب مالمیر سخنگو و مدیر روابطعمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با بیان اینکه در آستانه نودمین سالگرد تأسیس کانون قرار داریم به اهمیت و جایگاه این نهاد در عرصه بینالمللی اشاره کرد و از کارگزاران کانون در منطقه یک کشوری خواست تا نسبت به اطلاعرسانی و معرفی ظرفیتهای کانون و قدمت آن، در سطح شهرها و استانهای خود و نیز هماهنگی و همافزایی با دیگر نمایندگان اقدام کنند.
کارشناسان حوزههای صدور، مالی و حسابداری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز در این نشست حضور داشتند و به سؤالات و دغدغههای کارگزاران در زمینههای فنی، حقوقی و مالی پاسخ دادند.
محمدحسین صوفی رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، حسین ساری عضو هیأتمدیره و مشاور مدیرعامل و مدیر برنامهریزی، غلامرضا چهاردولی رئیس اداره حراست کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، احد حمزهزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی، بایرامزاده معاون گردشگری استان و رضایی مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز در بخش دوم، حضور داشتند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان آذربایجان شرقی در این نشست، ضمن قدردانی از تلاشهای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در توسعه گردشگری زمینی و تقویت تعاملات بینالمللی، بر نقش دفاتر صدور اسناد در تسهیل سفر و معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور تأکید کرد.
همچنین محمدحسین صوفی در سخنانی ضمن تقدیر از زحمات کارگزاران، برنامههای آینده کانون برای بهبود فرآیندهای صدور و نظارت بر خدمات بینالمللی را تشریح کرد.
در ادامه برنامه، از کارگزاران برتر منطقه یک کشوری در شاخصهای فروش اسناد و حسن انجام کار تجلیل شد. در این آیین، شرکت آذرگشت ملکی در تبریز و دفتر خدمات گردشگری اسپوتا در ارومیه بهعنوان کارگزاران برتر منطقه معرفی و تجلیل شدند.
شرکت خدمات مسافرتی آرتاپرواز اردبیل، دفتر خدمات مسافرتی تهمگشت زنجان، شرکت سپهرگستر در بازرگان و شرکت ستاره برزین مارین تبریز، نیز بهعنوان کارگزاران برتر در فروش اسناد معرفی و قدردانی شدند.
در پایان نشست، با حضور مدیرعامل، اعضای هیأتمدیره و نمایندگان حاضر، لوح یادبود نشست هماندیشی کارگزاران منطقه یک کشوری بهصورت نمادین امضا شد تا یادگاری از همافزایی و همکاری مشترک میان کانون و کارگزاران باشد.