خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست هم‌اندیشی کارگزاران منطقه یک کشوری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد

نشست هم‌اندیشی کارگزاران منطقه یک کشوری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد
کد خبر : 1701737
لینک کوتاه کپی شد.

نشست هم‌اندیشی کارگزاران صدور اسناد و مدارک بین‌المللی رانندگی و خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در منطقه یک کشوری، با هدف هم‌افزایی و یک‌پارچه سازی ارائه خدمات به متقاضیان در شهر تبریز برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، در این نشست که روز پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی کانون در سالن آمفی‌تئاتر هتل پارس ائل‌گلی تبریز برگزار شد، نمایندگان و کارگزاران چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان حضور داشتند و طی دو نوبت صبح و بعدازظهر به تبادل نظر، بررسی مسائل حوزه صدور اسناد بین‌المللی و ارائه پیشنهادهای توسعه‌ای پرداختند.

حوریوش عسکری مدیر صدور اسناد و مدارک بین‌المللی در بخش نخست نشست، گزارشی از روند فعالیت‌ها و عملکرد سالانه این حوزه ارائه کرد و کارگزاران نیز در ادامه دیدگاه‌ها، چالش‌ها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای فرآیند خدمات‌دهی مطرح کردند.

شهاب مالمیر سخنگو و مدیر روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با بیان اینکه در آستانه نودمین سالگرد تأسیس کانون قرار داریم به اهمیت و جایگاه این نهاد در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و از کارگزاران کانون در منطقه یک کشوری خواست تا نسبت به اطلاع‌رسانی و معرفی ظرفیت‌های کانون و قدمت آن، در سطح شهرها و استان‌های خود و نیز هماهنگی و هم‌افزایی با دیگر نمایندگان اقدام کنند.

کارشناسان حوزه‌های صدور، مالی و حسابداری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز در این نشست حضور داشتند و به سؤالات و دغدغه‌های کارگزاران در زمینه‌های فنی، حقوقی و مالی پاسخ دادند.

محمدحسین صوفی رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، حسین ساری عضو هیأت‌مدیره و مشاور مدیرعامل و مدیر برنامه‌ریزی، غلامرضا چهاردولی رئیس اداره حراست کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، احد حمزه‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی، بایرام‌زاده معاون گردشگری استان و رضایی مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز در بخش دوم، حضور داشتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان آذربایجان شرقی در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در توسعه گردشگری زمینی و تقویت تعاملات بین‌المللی، بر نقش دفاتر صدور اسناد در تسهیل سفر و معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور تأکید کرد.

همچنین محمدحسین صوفی در سخنانی ضمن تقدیر از زحمات کارگزاران، برنامه‌های آینده کانون برای بهبود فرآیندهای صدور و نظارت بر خدمات بین‌المللی را تشریح کرد.

در ادامه برنامه، از کارگزاران برتر منطقه یک کشوری در شاخص‌های فروش اسناد و حسن انجام کار تجلیل شد. در این آیین، شرکت آذرگشت ملکی در تبریز و دفتر خدمات گردشگری اسپوتا در ارومیه به‌عنوان کارگزاران برتر منطقه معرفی و تجلیل شدند.

شرکت خدمات مسافرتی آرتاپرواز اردبیل، دفتر خدمات مسافرتی تهم‌گشت زنجان، شرکت سپهرگستر در بازرگان و شرکت ستاره برزین مارین تبریز، نیز به‌عنوان کارگزاران برتر در فروش اسناد معرفی و قدردانی شدند.

در پایان نشست، با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و نمایندگان حاضر، لوح یادبود نشست هم‌اندیشی کارگزاران منطقه یک کشوری به‌صورت نمادین امضا شد تا یادگاری از هم‌افزایی و همکاری مشترک میان کانون و کارگزاران باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ