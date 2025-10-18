ایران و روسیه برای گسترش همکاری در حوزه سینما رایزنی کردند
در دیدار کاظم جلالی سفیر و مسعود احمدوند رایزن فرهنگی کشورمان در فدراسیون روسیه با ولادیمیر سرگیویچ مالیشف رئیس دانشگاه دولتی سینمایی این کشور به نام گراسیموف (وگیک) درباره همکاریهای فرهنگی گفتوگو و تبادل نظر شد.
به گزارش ایلنا، کاظم جلالی در این دیدار با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در شناخت و نزدیکی ملتها به هم و تاکید بر توسعه روابط هنری ایران و روسیه گفت: همکاریهای سینمایی ایران و روسیه در چند سال اخیر گسترش شتابانی یافته و امروز ما شاهد تولید مشترک فیلم، استفاده متقابل از لوکیشنها و عوامل تولید و حضور موثر در رویدادها و جشنوارههای سینمایی هستیم.
وی خطاب به رئیس دانشگاه سینمایی روسیه افزود: با توجه به توانمندی دو کشور در صنعت سینما سفارت جمهوری اسلامی ایران از توسعه این تعاملات استقبال میکند و برای تحقق مذاکرات و اسناد امضا شده در این خصوص نیز پیگیریهای لازم صورت خواهد گرفت.
ولادیمیر سرگیویچ مالیشف نیز در این دیدار با اشاره به پیشینه دانشگاه سینمایی روسیه و ابراز خرسندی از حضور سفیر ایران در این دانشگاه گفت: این مرکز با ١٠۶ سال قدمت به عنوان قدیمیترین دانشگاه سینمایی جهان بر افزایش همکاری با دانشگاههای هنری و سینماگران ایرانی تاکید ویژه دارد.
وی که همزمان ریاست انجمن موسسات آموزشی هنری و فرهنگی روسیه و ریاست انجمن دانشگاههای سینمایی بریکس را نیز برعهده دارد، از شرکت فعالانه فیلمسازان و سینماگران ایران در نشستها، رویدادها و جشنوارههای سینمایی روسیه قدردانی کرد. در ادامه طرفین با مرور سوابق فعالیتها در زمینه فرهنگی و هنری بر گسترش روابط دوجانبه دانشگاه سینمایی با مراکز سینمایی کشورمان تاکید کردند.
دانشگاه دولتی سینمایی گراسیموف قدیمیترین و معتبرترین مؤسسه سینمایی در جهان است که در سال ۱۹۱۹ در مسکو تاسیس شد. این دانشگاه به دلیل تربیت بسیاری از فیلمسازان برجسته دنیا مانند سرگی آیزنشتاین، آندری تارکوفسکی، سرگی پاراجانف، صدیق برمک و نیکیتا میخالکف و همچنین کسب شش جایزه اسکار توسط فارغالتحصیلانش (الکساندر پتروف، نیکیتا میخالکف، ولادیمیر منشوف، سرگی باندارچوک، لئونید وارلاموف و ایلیا کوپالین) به عنوان مهد سینمای روسیه شناخته میشود.
نام این دانشگاه در سال ۲۰۰۸ به دانشگاه دولتی سینمای روسیه «گراسیموف» تغییر یافت. این مرکز تنها دانشگاه سینمایی روسیه با استودیوی کامل آموزش فیلمسازی و چرخه کامل تولید فیلم است.