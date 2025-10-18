خبرگزاری کار ایران
بازنشر کتاب «امیرکبیر و ایران»
کتاب «امیرکبیر و ایران» این بار توسط ناشر دیگری منتشر شد. در چاپ جدید متن کتاب هیچ‌گونه تغییری نسبت به چاپ‌های قبلی ندارد و فقط ویرایش و صفحه‌آرایی آن به‌روز شده و برای برخی واژه‌ها پانویس اضافه شده است.

به گزارش ایلنا، کتاب «امیرکبیر و ایران»، اثر فریدون آدمیت، با طرح جلدی تازه و از سوی نشر گستره به بازار کتاب بازگشت. این اثر پیش‌تر توسط ناشر دیگری منتشر شده بود، اما بنا بر قرارداد جدید میان صاحب اثر و نشر گستره، چاپ تازه آن از سوی این مؤسسه روانه بازار شده است.

نشر گستره در توضیح انتشار چاپ جدید اعلام کرده است: «این کتاب پیش از این بارها توسط انتشاراتی دیگر منتشر شده است و در پی انعقاد قرارداد جدید بین صاحب اثر و این انتشارات، چاپ جدید آن توسط این مؤسسه منتشر می‌شود. لازم به ذکر است که متن کتاب هیچ‌گونه تغییری نسبت به چاپ‌های قبلی ندارد و فقط ویرایش و صفحه‌آرایی آن به‌روز شده و برای برخی واژه‌ها پانویس اضافه شده است.»

کتاب «امیرکبیر و ایران» از مهم‌ترین آثار پژوهشی فریدون آدمیت است؛ پژوهشگری که در نزدیک به سه دهه فعالیت علمی خود، حدود ۲۵ کتاب درباره اندیشه و سیاست در ایران عصر قاجار و مشروطه تألیف کرد و از او به عنوان پدر تاریخ‌نگاری نوین ایران یاد می‌شود. این کتاب تحلیلی جامع از شخصیت و اصلاحات میرزا تقی‌خان امیرکبیر ارائه می‌دهد و از منظر تاریخ اندیشه سیاسی، یکی از منابع بنیادین شناخت ایران قرن نوزدهم به شمار می‌رود.

چاپ تازه این کتاب در ۸۶۵ صفحه، با تیراژ ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۹۹۰ هزار تومان منتشر شده است. نشر گستره در سال‌های اخیر برخی دیگر از آثار مهم آدمیت، از جمله «فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت»، «فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت»، «انحطاط تاریخ‌نگاری در ایران» و «جزایر بحرین» را نیز در قالبی نو و با طراحی‌های تازه منتشر کرده است.

