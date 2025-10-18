به گزارش ایلنا، در این طرح، با بهره‌گیری از قالب داستانی جذاب و شخصیت‌محور، داستانی طراحی خواهد شد که در آن یک دانش‌آموز به همراه خانواده خود، به شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان، شیراز، یزد، تبریز و سایر شهرهای تاریخی و فرهنگی سفر می‌کند.

این سفر داستانی، در قالب کتابی دو‌زبانه (فارسی و ارمنی) تهیه خواهد شد و با بهره‌گیری از ظرفیت تصویرگری، روایت شنیداری (کتاب صوتی) و نسخه متنی، در اختیار کودکان و نوجوانان ارمنستان قرار خواهد گرفت.

در گام دوم، این اثر به صورت مجموعه داستان‌های کوتاه در نشریات کودک و نوجوان منتشر شده و همچنین به عنوان محتوای کمک‌آموزشی در مدارس آموزش زبان فارسی در ارمنستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر بیش از پنج هزار دانش‌آموز در مدارس ارمنستان مشغول یادگیری زبان فارسی هستند و اجرای این پروژه می‌تواند گامی مؤثر در تقویت زبان فارسی، ایجاد جذابیت برای مخاطب نوجوان و معرفی جاذبه‌های فرهنگی و تمدنی ایران باشد.

