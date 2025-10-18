خبرگزاری کار ایران
طرح تولید کتاب داستانی دو‌زبانه فارسی و ارمنی اجرا می‌شود
کد خبر : 1701638
با توجه به گسترش جمعیت فارسی‌آموزان در ارمنستان و اهمیت تربیت نسل نو در مسیر شناخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان در نظر دارد طرحی نوآورانه را برای گروه سنی کودک و نوجوان اجرا کند.

به گزارش ایلنا، در این طرح، با بهره‌گیری از قالب داستانی جذاب و شخصیت‌محور، داستانی طراحی خواهد شد که در آن یک دانش‌آموز به همراه خانواده  خود، به شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان، شیراز، یزد، تبریز و سایر شهرهای تاریخی و فرهنگی سفر می‌کند.

این سفر داستانی، در قالب کتابی دو‌زبانه (فارسی و ارمنی) تهیه خواهد شد و با بهره‌گیری از ظرفیت تصویرگری، روایت شنیداری (کتاب صوتی) و نسخه متنی، در اختیار کودکان و نوجوانان ارمنستان قرار خواهد گرفت.

در گام دوم، این اثر به صورت مجموعه داستان‌های کوتاه در نشریات کودک و نوجوان منتشر شده و همچنین به عنوان محتوای کمک‌آموزشی در مدارس آموزش زبان فارسی در ارمنستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر بیش از پنج هزار دانش‌آموز در مدارس ارمنستان مشغول یادگیری زبان فارسی هستند و اجرای این پروژه می‌تواند گامی مؤثر در تقویت زبان فارسی، ایجاد جذابیت برای مخاطب نوجوان و معرفی جاذبه‌های فرهنگی و تمدنی ایران باشد.

