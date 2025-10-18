به گزارش ایلنا، این نشست در راستای توجه ویژه ریاست دستگاه دیپلماسی فرهنگی کشور به حوزه زنان و خانواده و با هدف تبیین و تشریح فعالیت‌ها، هم‌افزایی و بررسی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های مرتبط، برگزار می‌شود.

تبیین جایگاه قرارگاهی و هم‌افزایی دستگاه‌ها:

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، که بر اساس گزارش‌های موجود، حوزه زنان را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تعاملات فرهنگی بین‌المللی می‌داند، تلاش دارد تا در این نشست، نقش محوری خود را در ساماندهی دیپلماسی زنان تبیین کند. این اجلاس فرصتی برای ارائه گزارش‌های فعالیت‌ها و شناسایی ظرفیت‌های مشترک با نهادهای گوناگون مرتبط با این حوزه خواهد بود.

نشست هم افزایی کنش‌گران بین المللی حوزه زن و خانواده

نشست «فرصت‌های همکاری در دیپلماسی زنان و خانواده» روز سه‌شنبه، ۲۹ مهر ماه، در محل حسینیه الزهرا (س)سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود. هدف اصلی نشست، تدوین راهبردهای مشترک برای معرفی جایگاه و نقش زن مسلمان ایرانی در سطح جهانی و تقویت بنیان‌های خانواده در عرصه دیپلماسی عمومی است. این برنامه به همت و مدیریت اداره کل زنان و خانواده خارج از کشور معاونت دیپلماسی عمومی و تبلیغات خارجی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت‌الاسلام دکتر ایمانی پور، معاون دیپلماسی عمومی و تبلیغات خارجی، دکتر فارسی و با حضور مدیران ارشد حوزه زنان و خانواده دستگاه ها اساتید دانشگاه و فعالان بین المللی حوزه زن و خانواده نمایندگان اصحاب رسانه برگزار خواهد شد .

