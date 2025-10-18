نمایش «مینیونها» اجرا میشود
نمایش «مینیونها و راز جاودانگی» ویژه کودکان و نوجوانان، روی صحنه خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، نمایش «مینیونها و راز جاودانگی» به نویسندگی و کارگردانی فائزه کلبری و تهیهکنندگی امین گلستانه از ۷ آبان ماه در تئاتر شهرزاد به روی صحنه میرود.
نوالدین جوادیان، محمد کارآزاد، سمیرا حسینی، مصطفی گل محمدی، ابراهیم رحمتی، فاطمه رحمانی، نگار مقدسی در نمایش «مینیونها و راز جاودانگی» ایفای نقش میکنند.
در خلاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: مینیونها و گُرو در پی راز جاودانگی هستند که متوجه میشوند رازی که از دیر باز تا حالا همراه بشر بوده، نزد دکتر کُروم دانشمند و مخترع ایرانیه. پس با بالنی خودشون را به ایران وآزمایشگاه دکتر کروم میرسانند و…
سایرعوامل این نمایش عبارتند از: مجری طرح وتهیه کننده اجرایی: سینا محمدی، طراح لباس: نیاز حمیدی، طراح گریم: لیلا پریشان، طراح دکور: حمید جهانگیری، طراح نور: فرشاد نصیری، موسیقی: رضا خسروی، دستیار کارگردان: مهناز احمدی قمی.
لازم به ذکرست که از روز یکشنبه بلیط فروشی این اثر نمایشی در سایت تیوال آغاز میشود و علاقمندان میتوانند جهت تهیه علاوه برسایت به گیشه تئاترشهرزاد مراجعه کنند.