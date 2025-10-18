به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، «ضیافت شاعرانه» با حضور جمعی از شاعران و اعضای ادبی باشگاه قاف شامگاه دوم مرداد ۱۴۰۳ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان برگزار شد.

در این ضیافت که به میزبانی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور ۱۲ عضو باشگاه ادبی قاف کانون ترتیب داده شده بود؛ جمعی از پیش‌کسوتان عرصه شعر و شاعری به بیان دیدگاه‌ها و نظرهای خود در مورد نحوه پرداختن به این هنر پرداختند.

علیرضا قزوه شاعر در این نشست گفت: در ۱۸ سالگی خیلی از بزرگان عرصه شعر و شاعری رکورد زده‌اند. به جاست که شما بدانید در کجا ایستاده‌اید و باید به کجا بروید. ۱۸ سالگی برای خیلی از بزرگان امروز عرصه شعر و ادب جایگاه مهمی بوده است. فخرالدین عراقی، احمد عزیزی، نظامی و خیلی دیگر از بزرگان؛ بزرگی خود را از ۱۸ سالگی شروع کرده‌اند. بنابراین ۱۸ سالگی سن کمی نیست و باید در این سن کاملاً جدی باشید و بدانید که پیش از شما لیل و نهارهایی بوده‌اند.

این شاعر با تاکید بر این‌که دنیا محل گذر همه ماست؛ تصریح کرد: ایران سرزمینی است که همیشه شاعران بزرگی را در دل خود پرورش داده است. از اشکال‌های ما این است که به شما یاد داده‌ایم که دکلمه بگویید. باید از کلاسیک‌ها شروع کنیم و بدانیم در کجا ایستاده‌اید و بناست به کجا بروید. اینجا درست مثل مسابقه‌ای است که همه می‌دانند و آنانی به خط پایان خواهند رسید که جدیت بیشتری داشته باشند و همه زندگی خود را بدوند. بنابر این اگر می‌خواهید بمانید باید همه زندگی خود را بدوید.

محمود اکرامی‌فر شاعر نیز با تاکید بر این‌که من کتاب قاف را خوانده‌ام تصریح کرد: در این کتاب راهبردها، اهداف و برنامه‌ها به درستی مشخص شده‌اند و رسیدن از شرایط موجود به شرایط مطلوب به‌خوبی هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی شده و ابزارهای مناسبی برای رسیدن به این مهم در نظر گرفته شده است.

سپس سعید حدادیان مدیحه‌سرای مشهور گفت: من وقتی در سن شما بودم؛ نقش عمروعاص را بازی می‌کردم و توانستم رتبه اول را به‌دست آورم و گروه‌مان رتبه دوم شد. در آن زمان داور گفت: «اگر بخواهم از شما تعریف کنم همین جا می‌مانید و دیگر جلو نمی‌روید.» بزرگترین آفت این است که معلمان شعر طوری تعریف کنند که ما در جا بزنیم. باید طوری از بچه‌ها تعریف شود که به آنان بال دهد. اگر به سن شما بودم و در روبروی فردی همچون قزوه نشسته بودم قطعا تا سه شب خوابم نمی‌برد، چون او فردی است که آثارش در کتاب‌های درسی ما بود. مواظب باشید که متوقف نشوید و خواندن نوشته‌ها و آثار ضعیف‌تان را برای وقتی بگذارید که معروف شده‌اید.

میلاد عرفان‌پور از دیگر شاعران حاضر در این مراسم نیزگفت: ۱۰ سال است که اتفاق‌ها در حوزه شعر و شاعری ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود. بدون اینکه یکی از نیازهای امروز جامعه یعنی حضور اساتید برای احیای شعر نوجوان و جوان در نظام آموزش و پرورش جدی گرفته شود. باید تمام همت خود را برای نگهداری و شناسایی استعدادها داشته باشد و این موضوعی است که طی این ۱۰ سال کمتر به آن بها داده شده است.

وی با انتقاد از آنچه هم‌ردیف خواندن شعر با هنرهایی مثل گلدوزی و آموزش موسیقی خاص در جامعه، گفت: اخیراً شعر که هنری مادر برای ماست، در کنار گلدوزی و با وزنی برابر قرار گرفته است و این خطای بزرگ است. باید در این زمینه تمییز قائل شد. کاری که کانون پرورش فکری کودکان با حمایت آموزش و پرورش انجام داده و تدبیر ایجاد «باشگاه قاف» بسیار پرثمر است یک نگاه اصولی و نو به استعدادها و پرورش شاعران نوجوان با همه مقتضیات آنان ضرورتی است که امروز کانون عهده‌دار آن شده است. تداوم این فعالیت‌های زیربنایی مهم است چون از زیر ساخت‌های فرهنگ ما، شعر فارسی است که نباید فراموش شود.

در ادامه فاطمه نانی‌زاد شاعر با بیان این‌که حوزه فعالیت او علاوه بر شعر و ادبیات، روان‌شناسی است؛ تصریح کرد: شکل‌گیری باشگاه قاف اتفاق مبارکی است و از این بابت باید تبریک بگویم. امیدوارم آموزش و پرورش و بزرگان عرصه ادبی فرصتی را برای پیشبرد اهداف این باشگاه فراهم کنند. چون آنچه در دوران کودکی رقم می‌خورد ماندگار خواهد بود و با تلاش این نوآموزان آینده درخشانی در انتظار فرهنگ و ادب جامعه است.

بابک نیک‌طلب از دیگر شاعران نیز با بیان این‌که من از سال ۶۱ با حضور در مرکز آفرینش‌های ادبی فعالیت خود را شروع کرده‌ام و به‌طور هم‌زمان ضمن همکاری با آموزش و پرورش در قامت یک معلم به عنوان کارشناس ادبی در کنار کارشناسان ادبی کانون بوده‌ام گفت: دوره‌های ادبی آموزش و پرورش از سال ۱۳۸۰ با حذف ماموریت‌های کارشناسان ادبی کمرنگ و کمرنگ‌تر و اردوهای دانش‌آموزی منحل شد و متاسفانه این برنامه تاثیر خود را بر روی فرهنگ می‌گذارد. در حالی که هنوز این انرژی در شاعران هست که آموخته‌های خود را به نسل جوان منتقل کنند.

وحید سمنانی شاعر نیز با حضور در این مراسم گفت: من مفتخرم که هنوز در کسوت یک معلم خدمت می‌کنم. روزی من و حامد محقق به اداره‌کل آموزش و پرورش رفتیم و از طرح‌ها و ایده‌های خود برای احیای اردوگاه‌های دانش‌آموزی و مسائل دیگر گفتیم. این اردوها فرصت خوبی بود که با همت موسسه خانه کتاب پیش برده می‌شد اما وزارتخانه استقبال نکرد. باید از افراد مستعد استفاده کرد و این کاریست که بیش از همه متوجه نظام آموزش و پرورش ماست.

میثم متاجی کارشناس ادبی کانون استان مازندران نیز افزود: نوجوانی سنی آموزش مستمر است. بچه‌های ما به‌ویژه در مازندران با حضور در کلاس‌های باشگاه قاف که هر چهارشنبه برگزار می‌شد، به رشد خوبی رسیده‌اند. مضاف براینکه برای خانواده‌ها امروز موضوع امنیت اهمیت زیادی دارد و باشگاه قاف توانسته با رعایت اخلاق‌مداری این ویژگی را برای آنان تامین کند. کانون باید توجه داشته باشد که این روند هرگز متوقف و منفعل نشود. ما در اینجا سه نماینده داریم؛ در حالی که در استان بیش از ۱۲۰ نفر در باشگاه قاف فعال هستند و و برای همین باید از کانون تشکر کرد.

علی داوودی شاعر نیز با تاکید بر این‌که در این روزگار کار آموزش با توجه به تعدد امکانات بسیار سخت شده است؛ گفت: در شرایط فعلی از فرط فراوانی خیلی از فرصت‌ها از دست می‌رود. دانش‌آموزان بدانند و توجه داشته باشند که این فرصت‌ها در گذشته نبوده و در آینده نیز با توجه به رشد سنی آنان نخواهد بود.

وی تاکید کرد: من از سال ۷۱ در محضر اساتید بزرگی بوده‌ام اما تنها چیزی که من را به این جلسه‌ها پایبندم کرد دیدن دوستان بود. دیدن استاد نظری که من روز کاری به او جبر درس می‌دادم و او به من شعر می‌آموخت. همچنان برای من این دیدار بزرگترین انگیزه است. فعالیت کانون با ایجاد باشگاه قاف که کاری زیربنایی و عظیم است نتایج‌اش را آیندگان خواهند دید.

امیر مرزبان شاعر هم با حضور در این مراسم ضمن بیان این‌که تا سن ۴۷ سالگی، یک کانونی و یک دانش‌آموز هستم؛ گفت: نسل کنونی نوجوانان اگرچه که شعر را جدی گرفته‌اند اما رها شده‌اند و حلقه‌های این وسط مفقوده مانده است. در دانشگاه‌ها همین بچه‌ها رها می‌شوند در صورتی که افرادی چون قیصر امین‌پور، مرحوم بزرگی و خیلی‌های دیگر در دانشگاه‌ها بال و پر گرفتند. ادبیات کودک و نوجوان ما رها شده است. می‌توان یک شورای راهبردی برای این منظور داشت تا این هنر اول همچنان حفظ شود.

او همچنین افزود: حرف دیگر من این است زود بزرگ نشوید و خودتان باشید. احوال خودتان را در اشعارتان بگویید. اگر زودتر بزرگ شوید؛ لذت بچگی را حس نمی‌کنید و این خوب نیست.

سعید اسلامی شاعر نیز گفت ما تجربه‌های مشترکی در دوران کودکی شاعرانگی‌هایش داریم. من ۳۲ سال معلم پایه اول بودم ولی این اولین بار است که وزیر را اینجا ملاقات می‌کنم.

حمید هنرجو دیگر شاعر این آیین نیز تاکید کرد: سال‌هاست که سازمان‌ها هر کدام به فراخور مناسبت‌ها نخودی در آش ما می‌اندازند. از کانون هم این انتظار می‌رود که شاهد آن هستیم. بهتر است برای جمع‌بندی آنچه در این جلسه مطرح شد؛ جلسه دیگری ترتیب داده شود تا با تخصصی‌تر و آسیب شناسانه‌تر شدن مسایل مطرح شده بتوانیم به سرانجامی برسیم. باید بررسی شود که از کجا آمده و به کجا رسیده‌ایم تا باشگاه قاف بتواند واقعا گل کند.

مبین اردستانی شاعر به عنوان یکی از آخرین شاعران سخنران در این مراسم هم گفت: پایان دوران وزارت شماست. شمایی که کم خدمت نکرده‌اید. اشراف به سرمایه انسانی و تغییر برخی ساختارها، علی‌رغم اینکه ممکن است این ساختارها مدت‌دار بوده ولی چون جوابگو نیستند، باید تغییر کنند؛ کار کمی نیست. اما واقعا چقدر معلم شاعر مسلط داریم که می‌توانند با اتکا به ظرفیت‌های‌شان، به تربیت استعدادهای تازه بپردازند؟

در ابتدای این برنامه مجتبی حاذق مدیر آفرینش‌های ادبی و هنری کانون و مجری این آیبن گفت: مهمترین طرح کانون باشگاه رویش استعدادهای جوان کشور طی سال‌های اخیر بوده است. «کتاب قاف» که مقابل شماست دربرگیرنده تجربه‌های نوجوانان با استعداد در دوره سه‌ساله قاف است. البته کانون این ادعا را ندارد که این کتابچه کامل است و ما امیدواریم با همت اساتید اشکال‌های این کتاب به زودی برطرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اتفاق بزرگ در بنیاد ملی نخبگان رخ داده است. کانون به عنوان سازمان معتبر در نگاه این بنیاد طرح قاف را تصویب کرده است و اعضای باشگاه قاف به عنوان عضو کانون نخبگان می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

قدردانی از ۱۲ نوجوان منتخب شاعر باشگاه قاف کانون بخش دیگری از این مراسم بود که در آن منتخبان نوجوان این باشگاه لوح قدردانی و دیوان پروین اعتصامی را از دست وزیر آموزش و پرورش دریافت کردند.

منتخبان نوجوان شاعر باشگاه قاف با حضور در ضیافت شام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که شامگاه ۲ مرداد ۱۴۰۳ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون برگزار شده بود؛ هم‌چنین ضمن خواندن بخشی از آثار خود به خواسته‌ها و دیدگاه‌های خود در حضور وزیر آموزش و پرورش پرداختند.

زهرا دیناروند عضو برگزیده باشگاه قاف در این مراسم گفت: درک این‌که این رویداد هیچ وقت در خاطره میزبان می‌گنجد و چه‌قدر چنین رویدادهایی در پیشرفت ما موثرند، آسان نیست. خدا را شکر می‌کنم و از همه کسانی که برای پیشبرد اهداف این کشور تلاش می‌کنند، سپاسگزارم. من امروز در رشته تجربی تحصیل می‌کنم ولی با اطمینان می‌گویم که شعر در هر کجا که باشم و با هر شغلی که انتخاب کنم بخشی از زندگیم خواهد بود.

سوگند میرزایی دیگر عضو برگزیده باشگاه قاف نیز ضمن خواندن یکی از اشعارش گفت: خوشحالم که نوجوانان با همت باشگاه قاف در راس قرار گرفته‌اند و امیدوارم قاف با همت ما بتواند به زودی به قله‌ها برسد.

حانیه شجاعی از دیگر نوجوانان منتخب باشگاه قاف هم گفت: قاف؛ برکت زندگی شاعران نوجوان است مربیان در باشگاه قاف پیوسته ما را هل می‌دهند و این باعث شد که ما امروز بتوانیم به اینجا برسیم و در محضر استادان برجسته آموزش ببینیم. این‌جا جایی است که شاید آرزوی خیلی از بچه‌های هم سن و سال من است.

در پایان این مراسم سبحان کریم‌زاده، محمدحسن صادقی از تهران، فاطمه محمدی از قزوین، کوثر ریگی و نفیسه صفدری هر دو از سیستان و بلوچستان، یاسمن امینی از کرمان، ستایش و فاطمه زهرا دوران از اصفهان، سوگند میرزایی و زهرا دیناروند از کرمانشاه، فاطمه حسینی از اردبیل و حانیه شجاعی از فارس به عنوان منتخبان برتر باشگاه قاف از سراسر کشور توانستند لوح تقدیر را به همراه دیوان پروین اعتصامی که از سوی محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا شده بود، دریافت کنند.

