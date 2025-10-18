به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، چهره‌هایی شناخته‌شده از سراسر جهان از جمله سعید ابراهیمی‌فر، تام پالمِن، میرونا رادو، دیمین کوتسور و جو چانگ به‌عنوان اعضای هیأت داوری بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره معرفی شدند.

سعید ابراهیمی‌فر

سعید ابراهیمی‌فر (متولد ۱۳۳۵، تهران) کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس ایرانی است. او فعالیت حرفه‌ای خود را در دهه‌ی ۱۳۶۰ آغاز کرد. ابراهیمی‌فر علاوه بر کارگردانی و نگارش فیلم‌نامه، با رویکردی شاعرانه و تجربه‌گرایانه در روایت و تصویر، سبک شخصی خود را در سینمای ایران تثبیت کرده است.

فیلم بلند «نار و نی» نخستین ساخته‌ی اوست که به‌عنوان یکی از آثار شاخص و ماندگار سینمای ایران شناخته می‌شود. از دیگر فیلم‌های او می‌توان به «عید آن سال‌ها»، «مواجهه»، «تک‌درخت‌ها» و «شاید عشق نبود» اشاره کرد. آثار او در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی حضور داشته و نقش مهمی در معرفی سینمای اندیشه‌محور ایران ایفا کرده‌اند.

تام پالمِن

تام پالمِن. سرپرست هنری، تهیه‌کننده و مدیر هنری هلندی است که بیش از سی سال تجربه در حوزه‌ی بین‌المللی فیلم و جشنواره‌های هنری دارد. پالمِن یکی از بنیان‌گذاران و مدیران هنری جشنواره بین‌المللی فیلم اومئو (۱۹۸۶ تا ۲۰۰۷) بود که آن را به یکی از بسترهای اصلی سینمای مستقل تبدیل کرد.

او همچنین داور چندین جشنواره معتبر بین‌المللی از جمله برلیناله، صوفیه، تامپره، فِسپاکو، ایندی‌لیسبوآ و پوچون بوده و به‌عنوان منتور در «انجمن انیمیشن ویزرگارد»، «کارگاه آموزشی تامپره» و «مینیمالن فیلم‌اکسپو» فعالیت داشته است. از دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای او می‌توان به توسعه‌ی پروژه‌ی Film7Days در روسیه و عضویت در آکادمی فیلم اروپا اشاره کرد.

میرونا رادو

میرونا رادو. فیلم‌ساز، پژوهشگر و مدیر فرهنگی رومانیایی است که نزدیک به بیست سال تجربه در صنعت سینما دارد. رادو بنیان‌گذار و مدیر جشنواره بین‌المللی فیلم اوکلاک است. او همچنین برنامه‌ی منتورینگ «داستان او، آینده‌ی او» را برای حمایت از زنان در صنعت سینما راه‌اندازی کرده و به‌عنوان مدیر هنری پروژه‌ها و رویدادهایی چون «زائر در سرزمین‌های رومانی»، «ابیف – جشنواره بین‌المللی انیمیشن بخارست»، «جشنواره فیلم فلسطین در رومانی» و «سینه‌یوروکانکت» فعالیت داشته است.

رادو همچنین عضو هیأت داوران جشنواره‌های بین‌المللی معتبری همچون ونیز و سارایوو بوده است.

دیمین کوتسور

دیمین کوتسور. کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس و تهیه‌کننده‌ی لهستانی است. نخستین فیلم بلند او، «نان و نمک»، نخستین نمایش جهانی خود را در بخش «افق‌ها»ی جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۲ داشت و جایزه‌ی ویژه‌ی هیأت داوران را نیز دریافت کرد.

تازه‌ترین فیلم کوتاه او با عنوان «همان‌طور که بود» نامزد دریافت نخل طلای بخش فیلم کوتاه جشنواره فیلم کن ۲۰۲۳ بود. دومین فیلم بلند او، «زیر آتشفشان» در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو ۲۰۲۴ به نمایش درآمد.

کاکور فارغ‌التحصیل مدرسه فیلم «کریشتوف کیشلوفسکی» در کاتوویتسه است و از اعضای آکادمی فیلم اروپا به‌شمار می‌رود.

جو چانگ

جو چانگ. کارگردان انیمیشن و استاد دانشگاه چینی است. در سال ۱۹۹۰ به کانادا مهاجرت کرد و به‌عنوان کارگردان انیمیشن در هیأت فیلم کانادا فعالیت کرد و انیمیشن کوتاه «ویولن چینی» را ساخت.

در سال ۲۰۰۲، چانگ به هانگژو در چین بازگشت و برنامه‌ی انیمیشن دانشکده‌ی هنر چین را تأسیس کرد و به‌عنوان معاون رئیس، استاد و استاد راهنمای دکتری در مدرسه‌ی رسانه و انیمیشن مشغول به کار شد.

فیلم‌های او در بیش از ۲۰۰ جشنواره بین‌المللی فیلم از جمله جشنواره فیلم کن، جشنواره بین‌المللی انیمیشن انسی، جشنواره بین‌المللی انیمیشن اتاوا و جشنواره بین‌المللی انیمیشن زاگرب به نمایش درآمده‌اند.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایران‌مال برگزار خواهد شد.

