به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، فراخوان چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بخش‌های مختلف و با شعار تئاتر برای همبستگی و امید با تاکید بر تولید آثار نوآورانه و میان‌رشته‌ای منتشر شد.

نمایش‌های صحنه‌ای، نمایش‌های خیابانی، تئاتر ملل، بخش ایران من، دیگرگونه‌های اجرایی، مسابقه نمایشنامه‌نویسی، مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر، فجر پلاس بخش‌های مختلف این رویداد ملی و بین‌المللی به شمار می‌آیند.

علاقمندان برای شرکت در این رویداد، می‌توانند از روز دوشنبه ۲۸ مهرماه نسبت به ارائه مدارک لازم و ثبت تقاضای حضور خود در بخش‌های مختلف جشنواره از طریق درگاه جشنواره به نشانی https://fitf.theater.ir اقدام کنند.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهمن ماه ۱۴۰۴ به دبیری سید وحید فخر موسوی برگزار خواهد شد.

