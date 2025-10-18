فراخوان چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منتشر شد
فراخوان چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخر موسوی برای برگزاری در بهمن ماه سال جاری منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، فراخوان چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در بخشهای مختلف و با شعار تئاتر برای همبستگی و امید با تاکید بر تولید آثار نوآورانه و میانرشتهای منتشر شد.
نمایشهای صحنهای، نمایشهای خیابانی، تئاتر ملل، بخش ایران من، دیگرگونههای اجرایی، مسابقه نمایشنامهنویسی، مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر، فجر پلاس بخشهای مختلف این رویداد ملی و بینالمللی به شمار میآیند.
علاقمندان برای شرکت در این رویداد، میتوانند از روز دوشنبه ۲۸ مهرماه نسبت به ارائه مدارک لازم و ثبت تقاضای حضور خود در بخشهای مختلف جشنواره از طریق درگاه جشنواره به نشانی https://fitf.theater.ir اقدام کنند.
چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر بهمن ماه ۱۴۰۴ به دبیری سید وحید فخر موسوی برگزار خواهد شد.
متن کامل فراخوان این رویداد هنری در پیوست خبر آمده است/لینک در پایین صفحه؛