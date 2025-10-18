خبرگزاری کار ایران
معرفی داوران شانزدهمین جشنواره تئاتر «بچه‌های مسجد»

داوران شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر «بچه‌های مسجد» معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، سید مصطفی موتورچی دبیر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی «بچه‌های مسجد» در احکامی جداگانه محمود پاک نیت، مهوش صبر کن و فریبا کوثری را به عنوان هیات داوران شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی «بچه‌های مسجد» منصوب کرد. 

در متن این احکام آمده است: 

«با سلام و تحیات الهی برگزاری شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی «بچه‌های مسجد» مرهون کوشش و جوشش تلاشگرانی است که از آغاز شکل‌گیری این رویداد، بر مدار آرمان‌های شهدا و امام راحل کوشیده‌اند. هنرمندان متعهد و جوان این عرصه چشم انتظار حضور معنوی و تأثیرگذار شما هستند که با اندیشه مبارک و تجربه گران‌سنگ خود ظرفیت‌های پیدا و پنهان هنر آنان را مورد مهر و ستایش قرار دهید. از این جهت جنابعالی را به عنوان عضو هیات داوران شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی «بچه‌های مسجد» منصوب می‌نمایم، امید است با همراهی شما بتوانیم گام موثری در برگزاری موفق این جشنواره برداریم. »

شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی «بچه‌های مسجد» از ۳ تا ۶ آبان ماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

