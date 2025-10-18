مراسم گرامیداشت چهلمین روز درگذشت بهمن رجبی برگزار میشود
یاد بهمن رجبی، نوازنده و مدرس تنبک جمعه دوم آبانماه، طی مراسمی گرامی داشته میشود.
به گزارش ایلنا، مراسم گرامیداشت چهلمین روز درگذشت بهمن رجبی، نوازنده و مدرس تنبک جمعه دوم آبان ساعت ۱۹:۳۰ در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود.
این مراسم با حضور و سخنرانی چهرههای پیشکسوت فرهنگی و موسیقی، اجرای موسیقی وپخش بخشهای از فیلم مستند «تنبک» همراه خواهد بود.
پیمان سلطانی (آهنگساز و رهبر ارکستر) درباره این مراسم گفت: این مراسم در راستای اندیشههای زنده یاد بهمن رجبی خواهد بود؛ این هنرمند فقید با آنکه خود سبک و شیوهی منحصر بفردی در نوازندگی داشت اما همواره از سلیقهها و شیوههای دیگر استقبال میکرد. همچنین به نقش بانوان در موسیقی بسیار اهمیت میداد از این رو این مراسم با نگاه ویژهای به اندیشههای ایشان و با همان راه و روش برگزار میشود.
بهمن رجبی، متولد ۱۳۱۸ در رشت بود. او از سال ۱۳۵۰ فعالیت حرفهای خود را در زمینه تکنوازی و دونوازی تمبک در همکاری با سازهای ملودیک آغاز کرد. او با هنرمندانی نظیرپرویزمشکاتیان، رضا شفیعیان، محمد موسوی همکاری داشت و همکاریاش در قطعه «سواران دشت امید» ساختهی حسین علیزاده از شاخصترین آثار اوست.
رجبی سال ۱۳۸۴ با ارکستر ملل به رهبری پیمان سلطانی نیز همکاری داشت. از دیگر آثاراو میتوان به قطعهی مشهور «گفتوگوی چپوراست» اشاره کرد که در جلد دوم کتاب آموزش تمبک او منتشر شده است. او در تکنوازی تمبک ابداعات مهمی از جمله افزودن ۱۱ نوع ریز به تکنیکهای این ساز داشت.
بهمن رجبی ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ در سن ۸۶ سالگی در تهران درگذشت.
