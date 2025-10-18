حجتالاسلام قمی در گردهمایی برگزیدگان خیرین هیأت؛
اگر دل مردم را بهدست آوریم هیچ قدرتی جلودارمان نیست
حجتالاسلام محمد قمی در گردهمایی هماندیشی برگزیدگان خیرین هیأت و تشکلهای دینی با اشاره به «جنگ ارادهها» گفت: امروز شیطان دار و ندارش را برای نبرد با جبهه حق به خط کرده و هیأتها باید پایگاه جهاد تبیین و پرورش انسانهای تاریخساز باشند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در گردهمایی هماندیشی برگزیدگان خیرین هیأت و تشکلهای دینی بر ماهیت مردمی سازمان تبلیغات و نقش بیبدیل هیأتهای مذهبی در روزگار جنگ ارادهها تاکید کرد.
حجتالاسلام قمی با اشاره به تاکیدات رهبری از ابتدای کار خود در سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: یکی از مواردی که از ابتدای کار بنده در سازمان تبلیغات اسلامی مورد توجه و تأکید رهبر انقلاب بود مردمی بودن ذات و هویت سازمان تبلیغات اسلامی بود. ایشان تأکید میکردند که این نهادِ دیرپا یک پدیده مردمی است و تصور نکنید ذات مردمی بودن این سازمان نباید دستخوش تغییر شود. این ژرفا و غنایی که در ریشه این سازمان هست خیلی از گرهها را میتواند باز کند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به شرایط اخیر منطقه و کشور تاکید کرد: رهبری جنگ امروز را جنگ نظامیِ صرف نمیدانند و معتقدند شیطان دار و ندارش را به خط کرده است تا با جبهه حق درگیر شود. در جنگ تحمیلی اخیر همه ما تجربه دوران دفاع مقدس را دوباره تجربه کرده ایم. در چنین زمانهای دل مردم باید به دست آورده شود و ذهن و نگاه مردم محکم باشد و اگر این چنین شد کسی نمیتواند در جهان جلودار ما باشد.
حجتالاسلام قمی با استناد به روایاتی پیرامون آخرالزمان گفت: در روایات آمده است که در آخرالزمان ابلیس برای توسعه کفر به شرح صدر میرسد؛ یعنی برای انجام عمل بد صبور میشود و به بسط ید میرسد یعنی قدرتش زیاد میشود و دستش باز میشود. رهبری میفرمایند در این شرایط باید به جهاد تبیین بسیار توجه شود تا مردم حقیقت نبرد عاشوراییای که در آن هستیم را به طور کامل درک کنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بار دیگر با تأکید بر حضور ما در جنگ قبضهی افکار عمومی، خاطرنشان کرد که اگر جهاد تبیین به درستی شکل بگیرد، میتوان به راحتی از این مسیر عبور کرد. وی یادآور شد که رهبری در سالهای اخیر بارها و بارها درباره جهاد تبیین و قبضه افکار عمومی سخن گفتهاند و جنگ اصلی را جنگ قبضه افکار عمومی دانستهاند و تأکید کردهاند کسی که افکار را قبضه میکند برنده جنگ است.
وی با اشاره به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه آهنپاره که نمیجنگد، اراده آدمهاست که میجنگد، افزود: شما ببینید موشکهای ما چه بلایی سر صهیونیستها آورد. این موشکها مرهون ارادهی حسن طهرانی مقدم است که گفت روی سنگ قبرش بنویسید اینجا مزار کسی است که میخواست اسرائیل را نابود کند. این اراده بود که چنین قدرتی برای ما به ارمغان آورد. شما میدانید در جنگ تحمیلی اخیر چه ضربهای به اسرائیل زدیم که آنها هنوز در حال ترمیم هستند و نتوانستند کمر راست کنند.
حجتالاسلام قمی در ادامه با اشاره به جایگاه راهبردی هیئات مذهبی در جنگ فعلی تاکید کرد: جنگ اصلی امروز جنگ ارادههاست. رهبری این همه روی این موضوع تاکید کردند و حالا میدانیم مرکز و پایگاه جهاد تبیین هیأتها هستند. برکات هیأت خیلی بیشتر از دل سبک کردن و ارتباطات عاطفی با حضرت سیدالشهدا برقرار کردن است. این هدیه بزرگ مردمی میتواند خیلی پربرکتتر از اینی که الان هست باشد منتهی خیلی وقتها ما خیرهای خود را در این راه بزرگ محدود کردهایم. مثلاً این که مدرسه بسازیم امر بسیار مهمی است؛ ولی این هم که روند تربیتی بچههای مدرسهای درست شکل بگیرد اهمیتش بیشتر از کالبد مدرسه است. و کاش این طور مسائل بیش از همیشه مد نظر خیرین باشد.
رئیس شورای توسعه فرهنگی قرآنی با اشاره به امکان نگاه وسیع به هیأت، خاطرنشان کرد: هیأت باید انسانهایی پرورش دهد که پشت اسرائیل را به خاک بمالد. این قدرت اصلی هیأت است که باید آدمهایی در کنار هم جمع شود تا از میان آنها انسانهای بزرگ و تاریخساز پرورش یابد. دیروز هیأتی بودم که اهالی آن در کنار هم کتاب میخواندند. چقدر این کار جالب است. ما اینطور هم میتوانیم به مسأله هیأت نگاه کنیم. هیأت میتواند در مساجد برگزار شود، در حسینیهها، در مدارس و امثال آن برگزار شود و شکل گیرد.
وی با ذکر مثالهایی از کارکردهای عمیق و متنوع هیئات، تصریح کرد: ما هیأتی داریم که مشاور در اختیار خانوادهها قرار میدهد که جلوی طلاق را میگیرد، خانوادهها را تشویق میکند در امر فرزندآوری و تربیت فرزند کمک میکند؛ یا این که سراغ مستضعفین محله میرود و به آنها کمک میکند و یا این که کار تربیتی خوب برای کودکان و نوجوانان محله انجام میدهد. هیأت ما به مراتب از یک مدرسه میتواند نفع اجتماعی بیشتری داشته باشد و فایدههای محسوس و بیشتری دارد، اما همین نقشآفرینی هم با ظرفیت واقعی هیئات فاصله دارد و این نقشآفرینی بسیار میتواند بیش از امروز باشد.