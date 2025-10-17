به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران، آیین پایانی جشنواره عصر روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه در سالن مهرانه زنجان با اهدای جوایز به برگزیدگان بخش‌های مختلف و تقدیر از چند هنرمند برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از مسئولان و مدیران استانی، هنرمندان و دانشجویان و فیلمسازان شرکت کننده در جشنواره حضور داشتند، علی صادقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با قدردانی از هنرمندان، داوران و برگزارکنندگان این رویداد فرهنگی، جشنواره را فرصتی ارزشمند برای ترویج شادی آگاهانه و تقویت پیوند میان مردم و سینما دانست. وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و هنری مردم زنجان گفت: جشنواره فیلم‌های کمدی ایران در زنجان تنها یک رویداد هنری نیست، بلکه پاسداشتی است که از دل مردم می‌جوشد. وی افزود: هنر کمدی اگر اصیل باشد، زبان مردم است؛ نقدی از سر محبت، نه تمسخر. این جشنواره نشان داد که می‌توان در قالب لبخند، حقیقت را گفت و امید را زنده نگه داشت. صادقی با تأکید بر نیاز جامعه امروز به نشاط و امید گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ما به شادی اندیشمندانه نیاز دارد؛ به هنری که هم بخنداند و هم بیاموزد، به نگاهی که تلخی‌ها را می‌بیند اما از دل آن زیبایی و زندگی می‌سازد. معاون استاندار زنجان تصریح کرد: فیلم‌های حاضر در این جشنواره دقیقاً چنین روحی داشتند؛ آثاری که خنده را بامعنا آمیختند و از سینما پلی به دل مردم ساختند. این جشنواره نشان داد زنجان نه‌تنها میزبان جشنواره‌ای ملی، بلکه صاحب یکی از فرهنگی‌ترین و اجتماعی‌ترین لحظات ایران است.

* جشنواره فیلم‌های کمدی، گامی ارزشمند در مسیر پویایی فرهنگی استان زنجان

در ادامه آیین اختتامیه جشنواره، جعفر محمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و رییس شورای سیاستگذاری جشنواره در سخنانی گفت: در دهه شصت و در شرایط دشوار جنگ ایران و عراق، سینما برای ما کودکان جادویی شگفت‌انگیز بود و حتی کوچک‌ترین تجربه رفتن به سینما، شور و هیجان ویژه‌ای به همراه داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به خاطرات کودکی خود از سینما قدس زنجان، ادامه داد: برای نسل دهه شصت، سینما بخشی از هویت فرهنگی و هنری شهر زنجان بود و خاطرات آن همچنان در ذهن ما زنده است و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

محمدی با اشاره به اهمیت جایگاه تماشاگران در سینما، تصریح کرد: همیشه نگاه‌ها به کارگردانان و بازیگران بوده است، اما تماشاگران هستند که با حضور خود در سالن‌های سینما، هنرمندان را بر سر ذوق می‌آورند و جشنواره‌هایی از این دست برای قدردانی از آنان اهمیت دارد.

وی گفت: هرچند امروز نیز سینما بخش مهمی از سبد فرهنگی خانوارها را تشکیل می‌دهد، اما برای نسل دهه شصتی‌ها، سینما پدیده‌ای شگفت‌انگیز و جادویی بود که در نبود شبکه‌های متعدد تلویزیونی و فضای مجازی، نقش مهمی در شکل‌گیری خاطرات جمعی مردم داشت.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: سینما هنری است که می‌تواند امید، شادی و همبستگی را در جامعه تقویت کند و برگزاری جشنواره‌هایی از این دست، گامی ارزشمند در مسیر پویایی فرهنگی استان زنجان و کشور است.

* امیدواریم سال آینده رکوردشکنی کنیم

دبیر نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران، از همراهی مردم زنجان در تمام مراحل جشنواره قدردانی کرد و گفت: این رویداد با تلاش جمعی و همدلی و نه با بودجه‌های کلان یا حمایت‌های انحصاری شکل گرفت.

ساسان قجر با بیان اینکه جشنواره امسال به‌صورت همزمان در شهرستان‌ها و روستاهای استان زنجان نیز برگزار شد، اظهار کرد: این اتفاق بی‌نظیر بود و مردم و خانواده‌ها در اکثر نقاط استان زنجان به صورت هم زمان فیلم دیدند و طبق آخرین آمارها بیش از سه هزار نفر در سطح استان زنجان هم‌زمان به تماشای فیلم‌های جشنواره نشستند. چنین اتفاقی در تاریخ فرهنگی زنجان بی‌نظیر است و امیدواریم سال آینده این رکورد شکسته شود.

دبیر نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران، با تأکید بر اهمیت تماشاگران و لبخند مردم، از حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران جشنواره قدردانی کرد و خواستار اختصاص ردیف بودجه برای سال‌های آینده شد.

ساسان قجر با اشاره به همکاری اساتید و هنرمندان پیشکسوت، بیان کرد: این جشنواره با همت این افراد و همکاری بچه‌های زنجان و انجمن سینمای جوان استان برگزار شد. وی با اشاره به تجربه خود در تلویزیون و سینما، اضافه کرد: این جشنواره فرصتی بود تا تجربه‌های آموزشی و فرهنگی خود را در اختیار نسل جدید بگذاریم و با این کار به شادی مردم کمک کنیم.

او خواستار اختصاص ردیف بودجه برای سال‌های آینده شد و خاطرنشان کرد: یک روز بدون خنده برای مردم به درد نمی‌خورد. امیدواریم سال آینده جشنواره پربارتر و با حضور پرشور مردم برگزار شود.

* بزرگداشت استاد رضا ژیان و تجلیل از خانواده این هنرمند فقید با حضور شراره درشتی

در بخشی از مراسم، از استاد فقید رضا ژیان، هنرمند زنجانی، با حضور شراره درشتی همسر رضا ژیان تجلیل بعمل آمد. رضا ژیان، هنرمند نام‌آشنای سینما و تلویزیون، در سال ۱۳۲۸ در زنجان متولد شد. او بازیگر، کارگردان و نویسنده‌ای توانمند بود که در آثار ماندگاری همچون مومیایی ۳ و مسافر ری نقش‌آفرینی کرد. این هنرمند محبوب در ۲۷ بهمن ۱۳۸۱ در تهران درگذشت.

* بزرگداشت شهرام میراب اقدم با پیام تصویری همسر این هنرمند

بخش دیگری از مراسم نیز به تجلیل از هنرمند فقید شهرام میراب اقدم اختصاص داشت که پیام تصویری بهارک جنت مکان همسر وی برای حاضران پخش شد. شهرام میراب اقدم متولد سال ۱۳۵۸ در تهران، کارگردان، تهیه کننده و تدوینگر سینما و تلویزیون که در عرصه ساخت فیلم‌های کوتاه و مستند فعالیت داشت. وی در ۳۰ دیماه سال ۱۴۰۳ بر اثر ایست قلبی درگذشت.

* تقدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از فیلمسازان زنجانی حاضر در جشنواره

در ادامه آیین پایانی جشنواره از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از هنرمندان زنجانی شرکت کننده در جشنواره با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تقدیر بعمل آمد بر این اساس ابولفضل گلفام کارگردان فیلم «سرباز و شعبده باز»، یحیی معصومی کارگردان فیلم «آپارتومان»، فرید احدیان کارگردان فیلم «پول درشت» و مهدی خدایی کارگردان فیلم های «فواید روغن مار و گوال ژوانگ» مورد تقدیر قرار گرفتند.

* آرای هیات داوران و برگزیدگان جشنواره

در قسمت پایانی آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران با حضور اعضای گروه داوری و انتخاب و مسئولان حاضر در مراسم جوایز برگزیدگان جشنواره به این شرح اهدا شد:

* بخش داستانی کوتاه

بهترین کارگردانی:

تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی برای محمد پایدار کارگردان فیلم «نوشابه مشکی»

بهترین فیلمنامه:

تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی برای رضا مقصودی نویسنده فیلم نامه «مرثیه‌ای برای یک دلقک»

بازیگری مرد:

تقدیر: لوح تقدیر هیئت داوران به مرتضی غدیری بازیگر فیلم «بدرود پاریس»

برگزیده: تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی به سید رضا حسینی بازیگر فیلم «مرثیه‌ای برای یک دلقک»

بازیگری زن:

تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا می‌شود برای فرزانه میدانی بازیگر فیلم «جشن هنر»

دستاورد فنی:

گروه داوران جشنواره ضمن تقدیر از فیلم بردار فیلم «نوشابه مشکی» تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی خود را به علی حسین زاده فیلم بردار فیلم «آقای انتظام» تقدیم کرد.

* بخش پویانمایی

گروه داوران جشنواره با تقدیر از استاد عبدالله عیلمراد کارگردان پویانمایی «کشاورز و ربات» تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی را به فهیمه قبادی کارگردان پویانمایی «آیدی» اختصاص داد

* بخش فیلم‌های بلند داستانی (غیر سینمایی)

بهترین فیلمنامه:

تقدیر: لوح تقدیر هیئت داوران به عبدالرضا صادقی جهانی، فیلمنامه‌نویس «فیلم پول درشت» تعلق گرفت

برگزیده: تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی برای محسن ملکی، فیلمنامه‌نویس فیلم «وانتافه»

بهترین کارگردانی:

تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا می‌شود برای محمد حسین امانی، کارگردان فیلم «وانتافه»

بهترین بازیگر زن:

تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی برای افسانه چهره آزاد بازیگر فیلم «وانتافه»

بازیگری مرد:

تندیس جشنواره به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی برای سامان غنائمی بازیگر فیلم «وانتافه»

جایزه ویژه هیئت داوران به مهران احمدی بازیگر فیلم «وانتافه»

دستاورد فنی:

لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی برای علی گورانی تدوین‌گر فیلم «وانتافه»

نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلم‌سازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال با دبیری ساسان قجردر زنجان برگزار شد.

موسسه فرهنگی هنری طریقت نور اشراق، موسسه بهاران، با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، سازمان سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری زنجان، انجمن سینمای جوانان دفتر زنجان و بانک صادرات استان زنجان در برگزاری این رویداد فرهنگی مشارکت و همکاری داشتند.

مصطفی محمودی، جمشید بهمنی و شاهد احمد لو اعضای گروه انتخاب و داریوش کاردان، سید مسعود اطیابی و شاهد احمدلو اعضای گروه داوری جشنواره بودند.

گروه انتخاب بخش مسابقه سینمای ایران متشکل از مصطفی محمودی، جمشید بهمنی و شاهد احمدلو از میان بیش از ۱۷۰ فیلم کوتاه، داستانی و پویانمایی ۲۵ فیلم را برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران معرفی کرد. بر همین اساس در بخش فیلم‌های کوتاه ۱۴ فیلم، بخش فیلم‌های پویانمایی شش فیلم و بخش فیلم‌های بلند داستانی پنج فیلم با هم به رقابت می‌پردازند.

فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه سینمای ایران نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای

