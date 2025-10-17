به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در گفت‌وگو با بخش خبری ۱۴ شبکه یک اعلام کرد: امروز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، سه روستای ارزشمند ایران – شفیع‌آباد در کویر لوت کرمان، کندلوس در مازندران و سهیلی در جزیره قشم – به‌عنوان بهترین روستاهای گردشگری جهان در فهرست سازمان جهانی گردشگری ثبت شدند.

او این رخداد را نقطه عطفی تاریخی برای معرفی ظرفیت‌های ایران به جهانیان دانست.

صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت این دستاورد گفت: این انتخاب، تجلی خرد ایرانی در توسعه پایدار، حفاظت از میراث و مشارکت مردم در آینده‌سازی کشور است.

او درباره روستای سهیلی افزود: سهیلی، ستاره خلیج‌فارس و نماد گردشگری سبز است. مردم این روستا نخستین الگوی گردشگری تالابی مبتنی بر محیط‌زیست در خلیج فارس را خلق کرده‌اند. آن‌ها با جایگزینی آلاچیق‌های شناور کم‌صدا به جای قایق‌های موتوری، از جنگل‌های حرا – ذخیره‌گاه زیست‌کره جهانی – حفاظت کرده‌اند و زنان و کودکان با پرورش بذر حرا در خانه، هزاران نهال کاشته‌اند. امروز سهیلی نه‌تنها مقصد رصد ستاره سهیل و گردشگری طبیعی شده، بلکه با رستوران‌های دریایی، بازارچه‌های محلی و جشنواره‌های خوراک، به پایتخت گردشگری خوراک جنوب ایران تبدیل شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی درباره کندلوس گفت: کندلوس، در دامنه‌های البرز و دل جنگل‌های هیرکانی، نمونه‌ای از گردشگری فرهنگی و مدیریت جامعه‌محور است. این روستا با پیشینه‌ای چهار هزار ساله، میراث و دانش بومی را زنده نگه داشته، اقتصاد را مردمی کرده و الگویی جهانی برای ترکیب فرهنگ، علم و هنر با توسعه پایدار فراهم کرده است.

وی درباره شفیع‌آباد افزود: شفیع‌آباد، نماد توانمندی زنان ایرانی در دل کویر لوت است. زنان این روستا با تشکیل تعاونی‌ها، تولید صنایع‌دستی و سوغات را آغاز کرده و بخشی از درآمد خود را صرف احیای قنات‌ها و باغات خشکیده کرده‌اند. امروز شفیع‌آباد با مدیریت اقامتگاه‌ها، تورهای بیابانی، اکوکمپ‌های بین‌المللی و برگزاری ماراتن جهانی لوت، به مرکز گردشگری بیابانی ایران و جهان تبدیل شده است.

صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر پیام این موفقیت گفت: ثبت سهیلی، کندلوس و شفیع‌آباد در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان، نشان می‌دهد که ایران در سه پهنه متفاوت طبیعت خود، الگویی از زندگی پایدار، میراث پویا و گردشگری انسان‌محور ارائه کرده است. این سه روستا، سه فصل از کتاب هویت ایران‌اند؛ کتابی که به زبان احترام به طبیعت، همدلی مردم و خرد ایرانی نوشته شده است. باشد که این سه روستا، همچون سه ستاره در آسمان ایران بدرخشند و مسیر توسعه متوازن گردشگری در سراسر کشور را روشن‌تر سازند.

