سفیر ایران در عراق در گفتگو با ایلنا:
امیدواریم مبادلات گردشگری ایران و عراق به ۵ میلیون گردشگر در سال آینده برسد
سفیر ایران در عراق برگزاری رویدادهای گردشگری میان دو کشور ایران و عراق را لازمه رشد و توسعه گردشگری دو کشور دانست و اعلام کرد: درحالحاضر بخش خصوصی در عراق استقبال خوبی نسبت به برگزاری رودشو گردشگری ایران در عراق داشته و امیدواریم مبادلات صورت گرفته با سقف تعیین شده ۵ میلیون گردشگر در سال محقق شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فعالان صنعت گردشگری ایران معتقدند، بیش از ۵۰ درصد مبادلات گردشگری ایران با کشور عراق صورت میگیرد؛ با این وجود در طی سالهای گذشته هیچ رویداد و برنامهای در جهت تقویت توسعه گردشگری میان ایران و عراق صورت نگرفته بود.
برگزاری نخستین رودشو گردشگری ایران در عراق، به گفته اهالی صنعت گردشگری نه تنها زمینهساز تقویت روابط میان دو ملت و دولت ایران و عراق است که این فرصت را فراهم میکند که گردشگری ایران و عراق ابعاد فراتر از گردشگری زیارتی را تجربه کند.
«محمدکاظم آل صادق» سفیر ایران در عراق با اعلام اینکه روابط میان دو دولت و ملت ایران و عراق طی سالهای گذشته و در حوزههای مختلف رو به گسترش بوده است به ایلنا گفت: درحالحاضر شرایطی فراهم شده که اراده مقامات دو کشور در تقویت همکاریهای دو جانبه در بالاترین سطح مورد تاکید قرار گرفته است. در این میان یکی از مهمترین بسترهای مناسبات ارتقای دو کشور روابط فرهنگی، دینی و علمی است.
او افزود: پیوندهای تاریخی، مذهبی و علمی میان ایران و عراق سرمایه بیبدیل برای توسعه صنعت گردشگری است. ایران و عراق با بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک و ظرفیت تبادل سالانه ۱۱.۴ میلیون گردشگر ظرفیتی بینظیر برای توسعه همکاریهای عمیقتر به ویژه در حوزه گردشگری دارند.
آل صادق تاکید کرد: اگر چه سفرهای صورت گرفته عمدتا بر محور زیارت از جمله اربعین متمرکز بوده است اما برگزاری رویدادهای گردشگری باعث میشود گسترهای وسیعتر از توانمندیهای و جاذبههای گردشگری ایران معرفی شود.
او گفت: براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران با ۲۷ اثر تاریخی، طبیعی و فرهنگی در رتبه دهم جهان قرار گرفته است. از همین رو توسعه گردشگری با کشورهای همسایه بویژه عراق در اولویت جمهوری اسلامی ایران است و تلاش میکنیم تا به هدف جذب پنج میلیون گردشگر عراقی تا سال ۲۰۲۶ جهت دیدار از ایران دست یابیم.