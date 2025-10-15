خبرگزاری کار ایران
به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛

آیین نکوداشت مقام فرهنگی و ادبی محمدجعفر یاحقی برگزار می‌شود

کد خبر : 1700530
آیین نکوداشت مقام فرهنگی و ادبی دکتر محمدجعفر یاحقی؛ عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، یکشنبه ۲۷ مهرماه ساعت ۱۶ با حضور و سخنرانی علی اشرف صادقی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اصغر دادبه چهره ماندگار چهره ماندگار ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی و مهدی محبتی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان در تالار اجتماعات شهید مطهری (ره) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، کاوه خورابه، معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، در آستانه برگزاری این آیین گفت: استاد محمدجعفر یاحقی نه‌تنها از پایه‌گذاران جریان علمی شاهنامه‌پژوهی در روزگار ماست، بلکه نگاه ایران‌مدار او به ادبیات فارسی، باعث پیوند دوباره نسل جوان با میراث فرهنگی و زبان فارسی شده است.

او تأکید کرد: برگزاری این نکوداشت، ادای دینی است به سال‌ها کوشش خالصانه و بی‌وقفه استاد یاحقی در پاسداری از فرهنگ و هویت ایرانی؛ امیدواریم این آیین، فرصتی برای بازخوانی نقش ایشان در پیوند میان دانشگاه، فرهنگ و جامعه باشد.

خورابه اضافه کرد: از نکات جالب زندگی استاد یاحقی آن است که او در شهر «فردوس» چشم به جهان گشود، سال‌ها در دانشگاه فردوسی مشهد به تدریس و پژوهش پرداخت و اکنون خود از بزرگ‌ترین فردوسی‌پژوهان معاصر به شمار می‌آید؛ پیوندی نمادین میان زادگاه، دانشگاه و پژوهش که هر سه نام زیبای «فردوسی» را در خود دارند.

معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پایان گفت: در این مراسم، از کتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر یاحقی رونمایی خواهد شد و برنامه‌هایی متنوع از جمله اجرای موسیقی ایرانی، شاهنامه‌خوانی و نقالی نیز برای حاضران اجرا می‌شود.

گفتنی است؛ محمدجعفر یاحقی (زاده ۱۳۲۶ در فردوس)، نویسنده، پژوهشگر، استاد ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد و از چهره‌های ماندگار زبان و ادبیات فارسی است. او تحصیلات خود را تا مقطع دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سال‌ها به عنوان استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد به تربیت دانشجویان و پژوهشگران این حوزه پرداخت. وی از برجسته‌ترین شاهنامه‌پژوهان معاصر به شمار می‌آید و آثار ارزشمندی چون: فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، راهنمای توس و سخنی درباره فردوسی و شاهنامه، خلاصه شاهنامه فردوسی، تاریخ ادبیات ایران و ده‌ها مقاله و پژوهش علمی را در کارنامه خود دارد. «یاحقی» در سال ۱۳۸۵ به عنوان چهره ماندگار ادب فارسی معرفی شد و در حال حاضر، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

