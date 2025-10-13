پیام تسلیت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برای درگذشت دو سینماگر
مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با انتشار پیامی درگذشت محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون و مسعود ردایی تهیهکننده را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، در این پیام نوشته شده است: «انا لله و انا الیه راجعون. سینمای ایران در یک روز تلخ، دو هنرمند شریف را از دست داد. محمد کاسبی بازیگر به یادماندنی که خاطره درخشش در فیلم «پدر» ساخته مجید مجیدی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) یکی از فرازهای سینمای ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی، با او شکل گرفت، همواره با نقشآفرینیهایش در قلب ما ماندگار خواهد بود. درگذشت این بازیگر دوست داشتنی را به خانواده محترم و داغدار و همکارانش تسلیت میگوییم.
مسعود ردایی گرامی، کوشید با تهیه آثار متفاوت، در سینمای ایران، حامی تولید آثاری ارزشمند و متفکرانه باشد، افسوس که فقدان ناگهانی او، پروژهای را که قرار بود در مرکز گسترش به فرجام برساند، نیمه تمام باقی گذاشت. درگذشت این سینماگر را به جامعه سینمای ایران و خانواده داغدارش تسلیت میگوییم. به امید سلامتی خانواده بزرگ سینمای ایران. مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی»