خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت خانه سینما برای درگذشت محمد کاسبی

پیام تسلیت خانه سینما برای درگذشت محمد کاسبی
کد خبر : 1699077
لینک کوتاه کپی شد.

محمد کاسبی هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون به دیار باقی شتافت. خانه سینما با انتشار پیامی درگذشت بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، در متن پیام خانه سینما آمده است:

بی‌شک نقش‌آفرینی‌های ماندگار و خاطره ساز این هنرمند تا همیشه در اذهان مخاطبان هنردوست و علاقمندان وی جاویدان خواهد ماند.

خانه سینما فقدان این هنرمند تکرارناپذیر را به اهالی فرهنگ و هنر به ویژه اصحاب سینما تسلیت می‌گوید و از خداوند برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده و بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومند است..

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ