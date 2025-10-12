پیام تسلیت خانه سینما برای درگذشت محمد کاسبی

به گزارش ایلنا، در متن پیام خانه سینما آمده است:

بی‌شک نقش‌آفرینی‌های ماندگار و خاطره ساز این هنرمند تا همیشه در اذهان مخاطبان هنردوست و علاقمندان وی جاویدان خواهد ماند.

خانه سینما فقدان این هنرمند تکرارناپذیر را به اهالی فرهنگ و هنر به ویژه اصحاب سینما تسلیت می‌گوید و از خداوند برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده و بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومند است..

انتهای پیام/