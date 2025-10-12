حضور «ماهی در قلاب» در دومین جشنواره بینالمللی «تاج سامان»
فیلم سینمایی «ماهی در قلاب» در بخش مسابقه فیلمهای بلند «دومین جشنواره بینالمللی فیلم تاج سامان» حضور دارد.
بهگزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای فیلم، «ماهی در قلاب» که بهتازگی در سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، جایزه ویژه دبیر این جشنواره را از آنِ محیالدین مظفر، کارگردان این ساخته مشترک ایران و تاجیکستان کرد، در بخش رقابتی فیلمهای بلند جشنواره تاج سامان تاجیکستان پذیرفته شده است.
در حاشیه جشنواره که برای بازه ۱۵ تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ برنامهریزی شده، رونمایی تاجیکستان این فیلم نیز شامگاه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در کاخ نوروز شهر دوشنبه با حضور مقامات دولتی و هنرمندان این کشور، سفیر ایران در تاجیکستان، مدیران شبکه آیفیلم و سرمایهگذاران ایرانی اثر (شرکت سیکاپ) برگزار خواهد شد.
تهیهکنندگی «ماهی در قلاب» را که بر اساس فیلمنامهای از بختیار کریماف و با مشارکت شبکه آیفیلم و سرمایهگذاران ایرانی و تاجیکستانی ساخته شده، امیر تاجیک و محیالدین مظفر و کارگردانیاش را محیالدین مظفر عهدهدار بودهاند. این فیلم محصول سال ۲۰۲۵ است و در خلاصه داستانش آمده است: «شاید گمان کنی ماهیِ در قلاب همیشه اسیر دست ماهیگیر است، غافل از آن که دریا گاهی کلید آزادی را به کودکی بینام میبخشد.»
نقشهای اصلی این اثر را خورشید مصطفیاف و سیاره صفراُوا، دو بازیگر مطرح تاجیکستانی ایفا کردهاند و کارگردان، عبدالله عبدالرحیمزاده، استعداد نوجوان بازیگری تاجیکستان را برای نخستینبار در این فیلم معرفی و پساز جستوجو در ۴۲ مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست در تاجیکستان و گرفتن تست بازیگری از بیش از ۱۸۰۰ کودک در این مراکز انتخاب کرده است.
عوامل تولید «ماهی در قلاب» عمدتاً تاجیکستانیاند و مراحل پساتولید آن نظیر تدوین، صداگذاری، آهنگسازی، اصلاح رنگ و نور و... بهدست هنرمندان ایرانی انجام شده است.
دیگر عوامل فیلم عبارتاند از تهیهکنندگان ارشد: احسان کاوه، حمیدرضا روحانی، حسین همدانیزاده؛ مشارکتکنندگان: شبکه آیفیلم معاونت برونمرزی صداوسیما و شرکت شتابدهنده سیکاپ (از ایران) و شرکتهای فیلمسازی داو و تاجیک فیلم (از تاجیکستان)؛ کارگردان هنری: والری آخودوف، مدیر فیلمبرداری: آندری فدوتوف؛ تدوینگر: عماد خدابخش، آهنگساز: فردین خلعتبری؛ صداگذار: آرش قاسمی؛ طراح صحنه و دکور: لطفلو نیاماتوف؛ چهرهپرداز: منیژه خولوا؛ مدیر صحنه: فریدون مظفرزاده؛ سرپرست جلوههای ویژه: تهمینه عسکری؛ امور بینالملل و بازاریابی: فاطمه جواهرساز؛ مشاور رسانهای: شیدا اسلامی.