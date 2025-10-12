«کارناوال» به یک چهارم نهایی رسید/ اسامی صعودکنندگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت،با پایان دور مقدماتی رئالیتی‌شوی «کارناوال» هشت شرکت کننده به مرحله یک چهارم نهایی رسیدند. این مرحله به شکل تک حذفی برگزار می‌شود و قرار است طی آن سرگروه‌ها به مصاف تیم‌های دوم هر گروه بروند.

با انجام رقابت‌های دور مقدماتی ۱۲ شرکت کننده در چهار گروه سه تیمی به مصاف هم رفتند که در نهایت علی اوجی، وحید آقا‌پور، سهیل مستجابیان و سامان احتشامی از دور مسابقات حذف و هشت شرکت کننده به دور یک چهارم نهایی رسیدند.

از گروه اول امیرمهدی ژوله به عنوان سرگروه و رویا میرعلمی به عنوان تیم دوم راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند. از گروه دوم هم شاهد صعود روزبه حصاری و امیر‌حسین‌رستمی بودیم. محسن شریفیان و دانیال کاظمی صعود‌کنندگان گروه سوم بودند و در نهایت از گروه چهارم هم سینا ساعی و بامداد افشار به مرحله حذفی راه پیدا کردند.

در مرحله حذفی سرگروه‌ها طبق قرعه‌کشی به مصاف نفرات دوم گروه‌ها می‌روند و رقابت‌ها در مرحله یک چهارم نهایی بر این اساس خواهد بود:

روزبه حصاری / دانیال کاظمی

امیرحسین رستمی / محسن شریفیان

امیر مهدی ژوله / بامداد افشار

سینا ساعی / رویا میرعلمی

رئالیتی شوی «کارناوال» با اجرا و کارگردانی رامبد جوان و تهیه‌کنندگی محمد شریفی هر هفته روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به طور اختصاصی از پلتفرم فیلم نت پخش می‌شود.

