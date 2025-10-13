پایان جنگ و واقعیتهایی از اسرائیل که فراموش نمیشوند
توافق آتشبین حماس و اسرائیل که با عنوان طرح ترامپ برای آتشبس در غزه شناخته میشود حساسترین و بحثبرانگیزترین موضوع حال حاضر دنیاست و افراد با دیدگاههای مختلف نگاههای متفاوتی به این مسئله دارند و بعضاً با شناختی که نسبت به رژیم صهیونیستی وجود دارد، به این توافق و تداوم آتشبس از سوی اسرائیل با دیده تردید و بدبینی نگاه میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود پایان یافتن جنگ و در پی آن توقف کشتار مردم غزه که میتواند خبری خوشحالکننده باشد آنچه که از تجربه دو سال گذشته در اذهان جهانیان ماندگار شده و تصاویرش بر صفحه تاریخ نقش بسته نسلکشی و کشتار بی رحمانه مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی است که به راحتی فراموش نخواهد شد. در ثبت این واقعیتها و به انزوا کشاندن رژیم صهیونیستی و تحت فشار قرار دادن آن توسط سیاستمداران تأثیرگذار دنیا نباید نقش رسانه را نادیده گرفت. رسانههای جمعی و همچنین تصاویری که توسط شهروندان فلسطینی به اشتراک گذاشته شد اجازه نداد که صهیونیستها در هالهای از ابهام و دروغ، اهداف خود را پیش ببرند.
در این مدت، مقابل چشم جهانیان، اسرائیل با پیشرفتهترین سلاحها و موشکها مردم غیرنظامی و مظلوم غزه را مورد هدف قرار داد و یک قحطی بزرگ را بر آنها تحمیل کرد. همین مسئله باعث شد که وجدانهای بیدار در اقصینقاط دنیا در پی چارهای برای توقف این جنایات باشند و این دغدغه به کمک رسانه همبستگی بزرگی در جوامع مختلف ایجاد کرد که هر روز در گوشهای از جهان شاهد راهپیماییهایی در حمایت از مردم غزه بودیم. انزجار شکل گرفته به حدیست که این روزها با وجود توافق انجام شده، همچنان مردم دنیا خیابانها را ترک نکرده و دست از حمایت غزه و اعلام نفرت از اسرائیل برنداشتهاند.
تظاهرات مردم بلژیک در حمایت از غزه
معترضان ژاپنی حامی فلسطین تلاش کردند وارد سفارت اسرائیل در توکیو شوند
واقعیت اسرائیل امروز بر هیچکس پوشیده نیست. حتی در بین حامیان این رژیم نیز افرادی در روزهای گذشته دست به افشاگری علیه اسرائیل زدهاند که هر کدام مهر تأییدی بر ماهیت جنایتکارانه اسرائیل است. در روزهای گذشته ویدئویی از یک افسر آمریکایی در فضای مجازی مورد استقبال قرار گرفت که در آن تأکید میکند: «هر روز شاهد بودم که بمبها بر سر کودکان میباریدند و آنها با دلارهای مالیاتی من قتلعام میشدند. من ۱۷ سال به عنوان افسر ارتش، به عنوان افسر سابق اطلاعاتی، به این کشور خدمت کردهام. حقیقت را میدانم. این یک نسلکشی است. دیگر کافی است.»
صحبتهای بیسابقه و کوبنده فعال آمریکایی علیه حامیان اسرائیل: دیگر از دست شما خسته شدهایم، گورتان را از کشورمان گم کنید!
بیرحمی صهیونیستها و کشتار مردم غزه تنها واقعیتی نبود که در این دو سال از اسرائیل عیان شد بلکه دلایل این بیرحمی نیز مسئلهای است که جهانیان به آن پی بردند و نگاه نژادپرستانه صهیونیستها همچنان پس از پایان یافتن جنگ وجود دارد و میتواند عامل جنگها و جنایات دیگر در آینده باشد؛ نژادپرستی وقیحانهای که دیگر تلاشی برای پنهان کردن آن ندارند و حتی در رسانههای رسمی خود نیز درباره آن صحبت میکنند.
اظهارات مادرخوانده شهرکنشینان و رئیس جنبش شهرکسازی صهیونیستها: ما نژاد برتریم که باید همیشه بر فلسطینیها مسلط باشیم!
اسرائیل نه تنها در جریان رسانهای جهان به چهرهای منفور تبدیل شده و واقعیتهای آن دیگر بر هیچکس پوشیده نیست، بلکه به گفته کارشناسان همسو با خودش هم در معادلات نظامی و سیاسی نیز نتوانسته موفقیت چندانی کسب کند. این واقعیت امروز حتی مورد تأیید نماینده کنست رژیم صهیونیستی و کارشناسان این رژیم است؛ مئیر جاودانفر، کارشناس اسرائیلی در گفتوگویی با شبکه صهیونیستی «ایران اینترنشنال» به این واقعیت اعتراف کرده و گفته است: «حماس نابود نخواهد شد؛ اسرائیل با دادن امتیازات قابل توجه و دردناک مجبور شد با آتشبس موافقت کند.»
اذعان نماینده کنست رژیم صهیونیستی به شکست اسرائیل در غزه: حماس نه نابود شد و نه خلع سلاح میشود دقیقا مثل حزبالله!
مردم رنجکشیده غزه این روزها با پایان یافتن جنگ بر ویرانههای به جا مانده، زندگی را از سر میگیرند و صدها هزار آواره به سرزمین مادری خود برمیگردند. در همین مدت کوتاه آتشبس تصاویر شگفتانگیز و امیدبخشی از آنها در رسانههای مختلف منتشر شده که نظر کاربران فضای مجازی را هم به خود جلب کرده است.
مردم غزه در حال بازگشت به خانههایشان
اولین نماز جمعه در نوار غزه پس از آتشبس
واکنش دختر بچه ی غزهای به پایان جنگ
حالا با پایان یافتن جنگ میتوان نگاهی به آمارها داشت و بیشتر بر واقعیتهایی که در این جنگ رقم خورده پی برد. یکی از آمارهای تکاندهنده را یونسکو منتشر کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که ۵۶ هزار کودک در نوار غزه در طول دو سال جنگ ارتش رژیم صهیونیستی یک یا هر دو والدین خود را از دست داده اند. یونیسف همچنین اعلام کرد: «ما از آتشبس در غزه استقبال میکنیم. آتشبس به کودکانی که در طول دو سال جنگ وحشتناک رنج و مشقت بردهاند، امید میبخشد.»
تصاویر دلخراش از ویرانی گسترده در محله الصبره در شهر غزه