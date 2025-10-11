آغاز پویش غزلخوانی مردم برای حافظ
سومین دوره پویش سراسری «صباخوانی غزلهای حافظ» با هدف شنیدن صدای مردم در ستایش شعر فارسی، از آرامگاه حافظ در شیراز کلید خورد. این پویش با همکاری مشترک رادیو صبا و صدای مرکز فارس، بخشی از برنامههای ملی هفته فارس و پویش «ایران جان، فارس ایران» است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، سومین دوره پویش ملی «صباخوانی غزلهای حافظ» با همکاری مشترک رادیو صبا و صدای مرکز فارس، از روز یکشنبه ۲۰ مهرماه همزمان با روز بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی، در آرامگاه حافظ آغاز میشود.
محمدباقر پرویننژاد، مدیر گروه تفریحات و سرگرمی رادیو صبا، با اعلام این خبر گفت: پویش «صباخوانی غزلهای حافظ» برای سومین سال متوالی با هدف ترویج فرهنگ غنی شعر فارسی و مشارکت مردمی در پاسداشت میراث ادبی کشور برگزار میشود. این رویداد، فرصتی است برای شنیدن صدای حافظ از زبان مردم، آنگونه که در دلها نشسته و در جانها جاری است.
او افزود: امسال با امضای تفاهمنامه رسمی با صداوسیمای مرکز فارس، این پویش در قالب برنامهای ویژه در آرامگاه حافظ و با حضور چهرههای هنری، رسانهای و مردمی برگزار میشود. همچنین در راستای پویش ملی «ایران جان، فارس ایران»، این برنامه بخشی از مجموعه فعالیتهایی است که با محوریت فرهنگ و هنر استان فارس طراحی و اجرا شدهاند.
در این ویژهبرنامه که یکشنبه – ۲۰ مهرماه – از ساعت ۱۸ به تهیهکنندگی الهه سلحشور و اجرای مریم خادمپور، حمید پارسا و آقای ثمرده (مجری صدای مرکز فارس) برگزار خواهد شد، هنرمندان و خوانندگان شیرازی که در دورههای پیشین این پویش شرکت کردهاند، بهعنوان مهمانان ویژه حضور خواهند داشت و اجرای موسیقی زنده نیز از بخشهای شاخص این برنامه خواهد بود.
از دیگر بخشهای برنامه، رونمایی از دومین مجموعه تصویری «صباخوانی غزلهای حافظ» است که شامل گزیدهای از اجراهای مردمی غزلیات حافظ در دورههای گذشته است.
در این رویداد فرهنگی، محمدجعفر محمدزاده، رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدا، بهعنوان رییس هیات داوران این دوره از پویش، مهمان برنامه خواهد بود.
پرویننژاد در ادامه تأکید کرد: «پویش صباخوانی نه فقط یک رویداد فرهنگی، بلکه تلاشی رسانهای و ملی برای زنده نگه داشتن لحن و صدای شعر فارسی است. این پویش به ما یادآوری میکند که ادبیات، بخشی از هویت ماست و باید با مشارکت عمومی آن را زنده نگه داشت.»
همچنین از عموم علاقهمندان به شعر فارسی دعوت میشود تا با ضبط خوانش خود از غزلهای حافظ و ارسال آنها تا نیمه آذرماه از طریق سامانه هدهد به نشانی hodhod. irib. ir، در این پویش فرهنگی مشارکت کنند و سهمی در پاسداشت صدای ماندگار ادب فارسی داشته باشند.
در کنار این برنامه، ویژهبرنامه زنده «صبای فارس» نیز با محوریت شعر و موسیقی به مناسبت پویش ملی «ایران جان، فارس ایران»، از ابتدای هفته جاری هر شب به صورت کاری مشترک از رادیو صبا و صدای مرکز فارس روی آنتن میرود. این برنامه از استودیوی پخش صدای مرکز فارس به صورت زنده پخش میشود و هر شب ساعت ۲۰ پخش خواهد شد.
سومین پویش «صباخوانی غزلهای حافظ» از ۲۰ مهرماه آغاز شده و تا شب یلدا ادامه خواهد داشت.