خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرکز زنان و جوانان بنیاد دیانت ترکیه میزبان دوره‌های آموزش زبان فارسی می‌شود

مرکز زنان و جوانان بنیاد دیانت ترکیه میزبان دوره‌های آموزش زبان فارسی می‌شود
کد خبر : 1698347
لینک کوتاه کپی شد.

براساس توافقات انجام شده در دیدار میان خدیجه کاهیا اوغلو، مدیر مرکز زنان و جوانان بنیاد دیانت ترکیه (KAGEM)، با سیدقاسم ناظمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نماینده بنیاد سعدی در ترکیه، قرار است به زودی دوره‌های آموزش زبان فارسی در مرکز زنان و جوانان بنیاد دیانت برگزار شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، در این دیدار توافق شد به زودی دوره‌های آموزش زبان فارسی در مرکز زنان و جوانان بنیاد دیانت برگزار شود.

ناظمی در این دیدار همکاری‌های فرهنگی مشترک را راهی برای توسعه مناسبات ایران و ترکیه دانست و گفت: زبان فارسی یکی از میراث مشترک ماست و برای شناخت بخش عمده‌ای از تاریخ و فرهنگ ترک‌ها، آشنایی با زبان فارسی ضروری است و ما آمادگی داریم خدمات آموزشی روزآمدی را به مجموعه شما ارائه دهیم.

او با اشاره به سابقه ۴۰ساله مرکز آموزش زبان فارسی آنکارا افزود: در این مدت، زبان‌آموزان بسیاری تربیت شده‌اند که برخی از آن‌ها چهره‌های برجسته علمی و سیاسی ترکیه هستند و با بهره‌گیری از امکانات آموزشی مناسب، تلاش می‌کنیم زبان‌آموزان در مدت کوتاهی با نگارش، خوانش و مکالمه به زبان فارسی آشنا شوند.

خدیجه کاهیا اوغلو نیز با استقبال از طرح راه‌اندازی دوره‌های زبان فارسی در این مرکز گفت: در میان مخاطبان ما علاقه‌مندان زیادی برای یادگیری زبان فارسی وجود دارد و آمادگی داریم این دوره‌ها را در این مرکز آغاز کنیم.

او همچنین پیشنهاد داد که اولین روز فرهنگی مرکز زنان به «روز فرهنگ ایران» اختصاص یابد و با حضور هنرمندان ایرانی برگزار شود. این برنامه شامل نمایشگاه، موسیقی و هنرهای ایرانی و برگزاری برنامه آشپزی ایرانی خواهد بود.

در پایان، اساتید زبان فارسی مرکز آموزش، توضیحاتی درباره شیوه برگزاری کلاس‌ها ارائه کردند و مقرر شد سمینار آشنایی با زبان فارسی در روزهای آینده برگزار و پس از ثبت‌نام علاقه‌مندان، دوره‌های آموزش زبان فارسی از ماه آینده آغاز شود. همچنین رایزن فرهنگی کشورمان وعده داد که برگزیدگان این دوره‌ها به عنوان تقدیر از فرصت سفر به ایران بهره‌مند خواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ